F1 | Leclerc: "Migliorati, ma ci serve altro per essere più avanti"

Quello che la Ferrari aveva mostrato nelle prove libere del Gran Premio del Canada non era un'illusione. Charles Leclerc ha concluso la gara di Montreal al quarto posto dopo una bella rimonta che lo ha portato dal decimo alla prima posizione ai piedi del podio.

Fa un certo effetto parlare di buon risultato vedendo un quarto posto, specialmente se ti chiami Ferrari, ma pensando a dov'è partito il team dopo le disastrose qualifiche di ieri - dalla decima e undicesima casella dello schieramento - il bottino di punti può dirsi soddisfacente.

Ciò che però ha lasciato Leclerc più contento è il passo gara mostrato oggi sia con mescole Medium che con le Hard. La SF-23 è stata piuttosto costante, sintomo di come gli aggiornamenti portati a Barcellona e confermati in Canada abbiano iniziato a dare i primi frutti.

"Il feeling è positivo", ha dichiarato il monegasco ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. "Non dobbiamo però essere troppo contenti di quello che abbiamo visto oggi perché Montreal è una pista unica nel suo genere, molto specifica. I cordoli sono importanti, così come l'assetto della macchina e questo weekend il feeling era buono dall'inizio. Peccato per la qualifica, ma a questo punto non serve a niente guardare a ciò che è successo ieri".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Oggi è stata una giornata positiva: siamo partiti decimo e undicesimo, siamo risaliti con un buon passo gara, abbiamo concluso al quarto e al quinto posto, la strategia è stata buona, il feeling abbastanza buono. L'obiettivo è migliorare da questo punto di vista. Probabilmente abbiamo trovato qualcosa, perché già da venerdì mi sentivo bene in macchina. Abbiamo preso una direzione differente da parte mia e mi sento meglio in macchina. E questa è una cosa positiva. Ora dobbiamo fare altri passi avanti".

Leclerc ha confermato le sensazioni che tanti hanno avuto al termine del weekend appena trascorso: la Ferrari è stata autrice del suo miglior fine settimana dell'anno. Però è altresì chiaro che questo non può bastare. Deve essere solo il primo dei tanti passi che a Maranello devono e dovranno fare per recuperare prima su Aston Martin e Mercedes, per poi ampliare i propri orizzonti e provare a colmare il gap dalla Red Bull.

"Sì, sicuramente oggi abbiamo visto la miglior Ferrari della stagione. Sì, oggi quello che ho visto mi dà il sorriso, ma il vero sorriso lo avrò quando torneremo a lottare per la prima posizione e non per la quarta come stiamo facendo oggi. Però diciamo che abbiamo fatto un buon passo nella giusta direzione. Dobbiamo essere felici quando riusciamo a fare un passo avanti perché non è scontato. Non è sempre facile. Abbiamo fatto un bel passo avanti. Contenti oggi, ma da domani dobbiamo tornare a lavorare forte per recuperare ancora il gap che ci manca".