F1 | Leclerc in pole: "Ora la SF-23 è più vicina a come la voglio"

Charles Leclerc non avrebbe potuto pensare a un regalo migliore per la Ferrari nel suo 100esimo fine settimana di gara in Formula 1 da pilota del Cavallino Rampante.

La pole position firmata oggi al Gran Premio degli Stati Uniti è la terza della sua stagione, ma è anche la certificazione di un fatto: il periodo complicato vissuto in estate sembra essere stato messo definitivamente alle spalle.

Con le ultime modifiche effettuate alla SF-23 - non ne dovrebbero arrivare più in questa stagione - la macchina sembra essere ora più vicina alle preferenze del pilota nativo di Monte-Carlo. Il risultato è una pole eccezionale perché inattesa, frutto però di un crono, 1'34"723, figlio di più fattori.

Primo tra tutti una confidenza ritrovata con il mezzo, la SF-23, una delle monoposto meno riuscite del Cavallino Rampante ma che nel corso della stagione è stata migliorata non poco e ora è in piena lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori con la Mercedes.

"Sono molto contento della pole perché questo non è un anno in cui mi sento bene con la macchina, ma nella seconda parte della stagione abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a migliorare e ora la sento più vicina alle mie preferenze", ha ammesso Leclerc ai microfoni di Sky una volta terminate le qualifiche di Austin.

"Stiamo facendo passi avanti. Non dobbiamo tirare conclusioni troppo presto, oggi è andata bene, è stato tutto bello, ma dobbiamo aspettare domenica, queste sono solo le qualifiche, ma cercherò di fare il massimo".

Nel corso dell'intera stagione, la Ferrari ha spesso ben figurato nei fine settimana in cui il format non è quello solito, ma prevede il sabato Sprint. Leclerc non ha esitato a dare i meriti al proprio team, che nel corso della settimana ha svolto un grande lavoro per preparare al meglio un fine settimana in cui il tempo per la messa a punto in pista è risibile.

"Non lo so, penso che il team abbia fatto un ottimo lavoro. Sappiamo che nei weekend sprint è più importante che mai fare una buona FP1, come abbiamo fatto in questo caso".

"Abbiamo iniziato con una buona base grazie a ciò che hanno fatto i ragazzi per preparare questo weekend. La vettura sin dall’inizio mi è sembrata buona, mi sentivo a mio agio. Ero felice durante l’intera qualifica, durante l’ultimo giro in Q3 ho fatto qualche sbavatura, ma era difficile per tutti. Sono felice di partire in pole domenica".

Domenica Leclerc partirà dal lato sporco della pista. Oggi, però, sembra non voler dare peso a questo dettaglio significativo pensando soprattutto al risultato ottenuto. Una gioia dovuta all'inattesa pole conquistata e alla certezza che, almeno sul giro secco, il potenziale sembra esserci anche su una pista almeno sulla carta poco favorevole alla Rossa 2023.

"In curva 1 è sempre difficile qui, ma è anche meglio partire davanti che da dietro. Sono molto felice, amo questa pista, l’atmosfera della città. Mi fa piacere essere qui", ha concluso Charles.