F1 | Leclerc: "Ho faticato con le gomme. Dobbiamo capire perché"

La pioggia e le temperature sembravano essere l'unica variabile capace di poter spezzare il dominio Ferrari all'Hungaroring, e così è stato.

La pioggia caduta nelle Libere 3 di questa mattina ha ripulito la pista e le temperature sono calate nettamente rispetto a ieri, cambiando così i valori in pista e rendendo meno imprendibili le F1-75.

Chi ha maggiormente faticato nelle nuove condizioni è stato Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha faticato in tutti e tre gli stint di qualifiche - Q1, Q2 e Q3 - nel mettere in temperatura le gomme Soft e farle funzionare nella giusta finestra d'utilizzo.

Alla fine il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare del terzo tempo, staccato di 190 millesimi dal poleman che non ti aspetti, George Russell su Mercedes, e di 136 millesimi dalla Ferrari del compagno di squadra Carlos Sainz Jr.

A rendere tutto meno amaro sono arrivati alcuni problemi sulla Red Bull RB18 di Max Verstappen, che hanno costretto il campione del mondo a terminare le qualifiche di Budapest solo al decimo posto. Per lui e Red Bull Racing una gara in salita, considerando anche l'11esimo tempo di Sergio Perez.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Delusione mitigata dai guai di Max? No, cii concentriamo su di noi. Sì, gli altri hanno avuto problemi, ma avrei voluto essere in pole e non ci siamo", ha dichiarato Leclerc appena terminate le Qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.

"Non è stata una buona giornata, ho faticato con le gomme, ho faticato a metterle nella giusta finestra d'utilizzo e a mettere assieme il giro. Domani però il passo abbiamo mostrato di averlo e speriamo vada meglio".

"L'assetto andava abbastanza bene. Sentivo di avere margine. Non so cosa sia successo in Q3. Le temperature sono cambiate e per me è cambiato tanto. Le gomme non erano più nella finestra giusta. Il feeling era strano in Q3, ma credo che il passo domani ci sarà"

Leclerc sa bene che la F1-75 ha molto più potenziale di quello che ha mostrato oggi. Domani le temperature sono previste in salita rispetto a oggi, ma in Ferrari dovranno comunque capire cosa sia andato storto oggi per cercare di evitare che possa capitare in futuro.

"Il passo c'è, dobbiamo capire cos'è successo oggi e sono certo che potremo andare molto meglio domani. Non so se rivedremo domani la stessa Ferrari di ieri. la gara sarà lunga e credo che su quello siamo preparati, non dovremmo avere brutte sorprese. Oggi c'è qualcosa da imparare, ma speriamo di essere pronti per domani", ha concluso il monegasco della Ferrari.