F1 | Leclerc ha fiducia: "Il passo c'è. Ora piccole modifiche"

La fiducia di Charles Leclerc è molto più alta dopo la grande vittoria ottenuta al Red Bull Ring - casa del team rivale della Ferrari - appena due settimane or sono.

Il pilota monegasco ha ottenuto il secondo miglior tempo nella giornata di venerdì al Paul Ricard, sede del Gran Premio di Francia, alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz Jr. tra i due appena 101 millesimi di secondo, ma il madrileno, con tutta probabilità, scatterà dal fondo in questo gran premio perché smarcherà un'intera power unit dopo il guasto che lo ha costretto al ritiro in Austria.

Per questo Leclerc sa che sarà solo contro Max Verstappen e, con tutta probabilità, anche Sergio Perez. Servirà avere un bel passo in vista della gara, ma anche partire davanti in griglia per cercare di mettersi nelle migliori condizioni possibili per poter replicare la vittoria ottenuta in Austria.

"Per noi è stato un buon venerdì, ma dobbiamo lavorare ancora sulla macchina. E' difficile capire i reali valori, perché sembra che la Red Bull abbia fatto qualcosa di diverso rispetto a noi. Ma concentrandoci su noi stessi le sensazioni sono buone. Quindi sì, dobbiamo solo mettere tutto assieme. La macchina ha un bel ritmo".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"La sensazione è buona legata all'affidabilità. Fa molto caldo, quindi deve essere al top per questo weekend. Sarà una gara difficile per noi piloti, ma anche per le macchine. Sono fiducioso che andrà tutto bene".

Red Bull Racing e Verstappen hanno svolto lavori su alcune novità, differenziando il solito lavoro che fanno al venerdì per realizzare valutazioni importanti per il presente e il prosieguo della stagione.

"Verstappen è parso molto veloce con tanto carburante a bordo, ma non so quanto ne avesse. Questo è il vero punto interrogativo. Noi abbiamo passo, dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare un fine settimana perfetto. Se così sarà, potremo lottare per la vittoria".

"Dobbiamo solo apportare piccole modifiche e fare un bel giro in qualifica. Se così sarà, le cose andranno sicuramente bene", ha concluso Leclerc.