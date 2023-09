F1 | Leclerc: "Gran giro, ma sono 4°. Servirà una gran strategia"

Un grande giro di Charles Leclerc non è stato sufficiente né a cogliere la prima fila nella griglia di partenza del Gran Premio del Giappone, né a battere le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Domani il monegasco della Ferrari scatterà dalla quarta posizione, dietro al poleman Max Verstappen e alle due MCL60. Ma se il 2 volte campione del mondo è risultato imprendibile per tutti, le due monoposto di Woking lo hanno battuto di pochi millesimi.

Il quarto posto consentirà comunque a Leclerc di lottare per il podio, ma alla fine delle qualifiche il ferrarista si è detto soddisfatto solo della qualità del suo giro, non certo del risultato finale.

"Felice è una parola grossa, ma sicuramente sono felice della mia performance di oggi", ha ammesso Leclerc al termine delle qualifiche di Suzuka. "Ho fatto davvero un bel giro e non penso di aver lasciato tanto in pista, non credo potessi fare molto di più di quanto ho fatto".

"Non ho avuto una scia in rettilineo, ok, ma credo che anche gli altri fossero nella stessa condizione. Questo è stato fantastico ma, voglio dire, sono solo in quarta posizione e questo è sicuramente un peccato. Perdiamo troppo nel primo settore da Red Bull e McLaren, poi però nel secondo e nel terzo settore ci troviamo a recuperare un po'".

In gara Leclerc spera di poter lottare con le McLaren per una posizione sul podio. Il suo ritmo è piuttosto simile a quello mostrato da Piastri e Norris nelle Libere 2 di ieri pomeriggio, ma questa somiglianza di ritmo renderà difficile fare sorpassi in pista. Per questo sarà necessario adottare una buona strategia in gara che possa consentirgli di superarne almeno una, senza sottovalutare una più che probabile rimonta da parte di Sergio Perez, oggi deludente.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sappiamo che spesso tra Max e Checo c'è tanta differenza a serbatoi vuoti, ma con il pieno le loro prestazioni sono molto più vicine. Per questo sono sicuro che domani Checo sarà molto veloce. Poi sì, McLaren sappiamo che è veloce ma anche noi possiamo lottare con loro perché abbiamo un buon passo gara. Certo sarà dura fare sorpassi in pista, per cui dovremo essere molto bravi a livello di strategia. Sarà molto importante quell'aspetto. Oppure anche in partenza".

Il degrado delle gomme è uno dei punti deboli della SF-23. Leclerc però non sembra essere troppo preoccupato di questo aspetto, quanto del surriscaldamento delle gomme. In gara sarà molto importante gestirle per evitare crolli improvvisi.

"Il degrado gomme, per noi, non è stato un problema sino a oggi e crediamo che possa non esserlo nemmeno nella gara di domani. Dovremo stare attenti al surriscaldamento, che su questa pista è importante. Per cui sarà una questione di gestione gomme".

La Ferrari ha mostrato per tutto il fine settimana di essere carente nel primo settore rispetto alla Red Bull, ma anche alla McLaren. E' lì dove i rivali costruiscono gran parte del margine sulle Rosse e per Leclerc questo sarà un punto in cui la Scuderia di Maranello dovrà lavorare nel corso dell'inverno per cambiare le cose.

"Paghiamo tantissimo nel primo settore sia da Red Bull che da McLaren. Nel mio giro veloce pensavo di aver fatto un ottimo primo settore, e invece sono distante diversi decimi. Ma questo ci serve, dobbiamo analizzare i nostri punti deboli comparandoli con loro per capire come migliorare in futuro", ha concluso Leclerc.