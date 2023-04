F1 | Leclerc: "Dobbiamo capire cos'è successo con Sainz in Q3"

Carica lettore audio

Se il venerdì di Melbourne era stato finalmente promettente, il sabato e le qualifiche del Gran Premio d'Australia hanno riportato la Ferrari - e i propri tifosi - con i piedi per terra.

Il quinto e il settimo posto ottenuti rispettivamente da Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc fotografano la situazione del team del Cavallino Rampante. Certo, i distacchi dal secondo posto non sono abissali, ma rendono l'idea di una sessione partita con determinate aspettative e conclusa con delusione.

Al termine delle prove ufficiali del terzo appuntamento stagionale di Formula 1, Leclerc si è presentato ai microfoni di Sky con un certo rammarico, ma anche con la chiara intenzione di capire cosa sia successo in Q3.

Nell'ultimo tentativo Leclerc ha compiuto un solo giro di lancio (contrariamente a quanto fatto sino a quel momento), mentre Sainz ne ha fatti due. Questo per paura dell'arrivo della pioggia: qualora fosse arrivata, il ferrarista non sarebbe riuscito a fare un altro tentativo.

Una volta partito per l'ultimo giro veloce, Leclerc si è trovato davanti il compagno di squadra Sainz per tutto il primo settore, con lo spagnolo intento - giustamente - a scaldare bene le proprie gomme. Questo ha inevitabilmente disturbato Charles, che non ha certo omesso l'accaduto nella mix zone del tracciato cittadino di Melbourne.

"Non avevo benzina. Ma avevamo paura che arrivasse la pioggia e abbiamo deciso di fare solo un giro di lancio e non due. Purtroppo ci è mancato troppo per essere più davanti. Poi dobbiamo vedere con la squadra cos'è successo con Sainz nel primo settore in Q3, perché era chiaro che io dovessi spingere subito dopo il primo giro lanciato, mentre lui ne ha fatti 2".

Carlos Sainz e Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Carlos era davanti a me per tutto il primo settore preparando le sue gomme, e quello è un po'... è un po' un peccato. Poi però dire che avrei fatto molto meglio... non arriverei a questo punto. Avremmo potuto migliorare solo un po'".

Le qualifiche, punto meno critico delle SF-23, sono andate male. Ora l'attesa è tutta per la gara. Leclerc ha ammesso di avere una monoposto più votata alla gara per scelta d'assetto, ma ha anche sottolineato come dovesse fare meglio sul giro secco, evitando così di non assumersi responsabilità per il risultato di oggi.

"Sicuramente ho una macchina un po' più da gara, però, sì, non giustifica il nostro settimo posto oggi. Avevamo più potenziale nella macchina. Avrei dovuto fare un lavoro migliore, e avrei dovuto gestire meglio tutto quanto".

La sorpresa più grande delle prove ufficiali australiane è rappresentata dal secondo e il terzo posto delle Mercedes. Le W14 sembravano essere molto lontane anche dalla battaglia per essere la seconda e terza forza in questo fine settimana. Invece in qualifica si sono trasformate, firmando un Q3 da manuale (tenendo conto delle difficoltà attuali).

"Non sono sorpreso dalle Mercedes nel senso che non mi sono concentrato troppo su di loro sino a ora. Ero molto concentrato su noi stessi, sul feeling con la macchina, per cui non ho guardato troppo in giro", ha concluso Leclerc.