F1 | Leclerc: "Bene il podio, ma il risultato è un po' deludente"

Carica lettore audio

Bisogna cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno in casa Ferrari al termine del Gran Premio del Texas. La gara è iniziata subito in salita quando Carlos Sainz jr., scattato dalla pole, ha percorso poche decine di metri prima di essere colpito nel lato sinistro da George Russell per poi ritirarsi mestamente ai box.

Le speranze di riscossa della Rossa sono così ricadute su Charles Leclerc ed il monegasco ha fatto di tutto per cercare di porre fine ad un digiuno di vittorie che dura ormai da luglio.

Charles è stato fantastico sia nel duello con Sergio Perez nelle battute iniziali, sia in quello con Max Verstappen subito dopo la seconda sosta.

Il due volte campione del mondo ed il monegasco della Ferrari hanno dato vita ad una battaglia intensa che ha entusiasmato il pubblico, ma alla fine ad avere la meglio, complice una Red Bull tecnicamente superiore, è stato proprio l’olandese.

Leclerc, come già visto più volte in questa seconda parte di stagione, ha dovuto alzare bandiera bianca quando il degrado gomme è diventato importante e si è dovuto così accontentare di un terzo posto che lascia un po' di amaro in bocca.

“Sono soddisfatto per il podio considerando che ero partito dalla dodicesima posizione” ha dichiarato Charles a fine gara. “È un bel risultato. Tuttavia se guardiamo alla gara complessivamente è un po' deludente. Avevamo il passo, ma poi abbiamo accusato un po' troppo degrado. Alla fine il terzo posto partendo dodicesimo non è male”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc ha sottolineato quanto il tracciato del Texas rappresenti una sfida anche fisica per i piloti. Il circuito americano è senza dubbio uno dei più apprezzati a differenza dei nuovi autodromi che poco lasciano all’immaginazione…

“È una gara tra le più dure perché per la particolare conformazione della pista le forze G che agiscono sul corpo sono molto importanti. Quando poi ti trovi senza più gomme diventa tutto più complicato”.

Charles ha poi spronato la Ferrari ad impegnarsi per risolvere quel problema del degrado gomme che ha tarpato le ali alla F1-75 da metà stagione in poi ed ha confermato come tra sette giorni in Messico non saranno presenti novità sulla monoposto.

“È stata una bella gara. Ho avuto dei bei duelli con Checo ed anche con Max, ma dobbiamo continuare a lavorare per cercare di dar loro più filo da torcere nelle battute finali”.

“Per il Messico non sono previsti aggiornamenti. Cercheremo di sfruttare al massimo il pacchetto che abbiamo”.