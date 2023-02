F1 | Horner contro la FIA: "I piloti di non devono essere robot"

Carica lettore audio

Per quest'anno, il Codice Sportivo Internazionale contiene una clausola in cui si precisa che "la diffusione e l'espressione di dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali, in particolare in violazione del principio generale di neutralità promosso dalla FIA nell'ambito dei suoi statuti" costituisce una violazione delle regole, con l'aggiunta della nota "a meno che non sia stata precedentemente approvata per iscritto dalla FIA per le competizioni internazionali".

Poiché la decisione è stata presa durante la pausa invernale, pochi piloti di F1 hanno commentato pubblicamente la questione.

Tuttavia, Horner ha chiarito che preferirebbe permettere ai piloti di esprimersi in caso lo desiderino.

"Ci sono due modi di vedere la cosa", ha detto Horner quando gli è stato chiesto il suo punto di vista sulle restrizioni.

"Penso che, prima di tutto, lo sport non dovrebbe mai essere usato come strumento politico. E penso che lo sport, per molti versi, abbia lo scopo di intrattenere, ma anche di avere un elemento di evasione".

"Ma, certamente, noi della Red Bull non abbiamo mai imposto ai nostri piloti di non avere la libertà di parola, né la libertà sulle loro opinioni o la capacità di dire il loro punto di vista, perché hanno una voce".

"Credo che si tratti di trovare un equilibrio, e nel mondo in cui viviamo oggi tutti hanno una voce, che non dovrebbe essere soppressa. Ma naturalmente deve essere fatto in modo responsabile".

"Non vogliamo che un carico di robot senza opinione vada a correre, ma come in tutte queste cose, ci deve essere un equilibrio ragionevole".

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: FIA

Nel frattempo, Horner ha rifiutato di commentare le recenti polemiche sul presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, suggerendo che la questione riguarda l'organo di governo e l'organizzazione della F1.

Ben Sulayem ha fatto andare su tutte le furie la F1 facendo commenti sui social media sul valore potenziale dell'azienda.

"Non voglio essere coinvolto in commenti su una questione che ovviamente riguarda la FIA e il detentore dei diritti commerciali", ha dichiarato Horner.

"La FIA è l'ente regolatore dello sport e ha un accordo tripartito con i team attraverso l'accordo Concorde, ma ovviamente gli aspetti commerciali e, se volete, il matrimonio sono in ultima analisi tra Liberty e la FIA. Quindi sono affari loro e non nostri".

Alla domanda se Ben Sulayem debba scusarsi per i commenti storici su un sito web emersi di recente, Horner ha risposto: "Ancora una volta, non è una questione su cui voglio commentare. Penso che qualsiasi cosa debba essere detta debba essere discussa tra le parti interessate".