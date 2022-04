F1 | Hamilton deluso: "Ogni modifica non porta cambiamenti"

Carica lettore audio

“La mia squadra non sbaglia mai”. Con questa frase Lewis Hamilton si era presentato alla conferenza stampa della prima sessione di test di Barcellona mostrando una fiducia cieca negli uomini della Mercedes e nel progetto W13.

A distanza di 1 mese e mezzo quella fiducia sembra essere venuta meno. La vettura del team otto volte iridato, infatti, non è per nulla competitiva e nelle prime due gare Hamilton è riuscito ad ottenere soltanto un terzo ed un decimo posto senza però mai essere in grado di insidiare i piloti di Red Bull e Ferrari.

Anche oggi, al termine delle due sessione di Libere andate in scena sul tracciato di Melbourne, la W13 evo ha fatto penare sia il 7 volte campione del mondo che George Russell, con il primo che ha chiuso le FP2 con il tredicesimo tempo ed un ritardo dal crono firmato Charles Leclerc di 1’’5, mentre il secondo non è riuscito a fare meglio dell’undicesimo tempo con un gap di 1’’2.

“Mi sento bene, ma è stata una sessione difficile. Nessuna modifica che apportiamo alla vettura sembra fare la differenza al momento” ha dichiarato Lewis al termine di questa giornata sicuramente complicata.

“Questa è la cosa più difficile da affrontare. Stai diventando ottimista, poi fai delle modifiche e sembra che non ci siano miglioramenti. È accaduto lo stesso oggi. Abbiamo effettuato alcuni cambiamenti tra le FP1 e le FP2 e nella seconda sessione mi sono trovato maggiormente in difficoltà. Non so, forse è soltanto una vettura difficile”.

Hamilton ha poi ammesso come sarà necessario del tempo per poter rivedere nuovamente la Mercedes in lotta per la vittoria e non ha nascosto un minimo di frustrazione per questa situazione del tutto inattesa alla vigilia della stagione.

“Non penso che sarà semplice trovare la strada per tornare al top. Al momento non c’è molto che possiamo fare. Le cosa più frustrante è questa: stai cercando di spingere e anche quando fai un giro decente ti trovi distante 1’’2. È molto difficile”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Identica delusione è stata manifestata da George Russell. L’inglese, che sperava di avere finalmente tra le mani una monoposto in grado di esaltare il suo immenso talento, ha ammesso candidamente come al momento la W13 non sia nemmeno l’auto al top nel gruppo di metà classifica.

“Non siamo nella posizione dove vorremmo essere. Ci sono alcune vetture del gruppo di mezzo che ci stanno davanti e ovviamente siamo piuttosto distanti dalle auto al vertice. Dobbiamo lavorare duramente stasera per capire i limiti”.

Uno dei problemi che i tecnici della Mercedes non sono riusciti ancora a risolvere, e che a Melbourne si è accentuato parecchio, è il porpising. Anche i piloti della Ferrari hanno sofferto dei saltellamenti sul rinnovato tracciato australiano ma, a differenza dei due Mercedes, sia Leclerc che Carlos Sainz jr. sono riusciti ad esprimersi al meglio.

“Il porpoising qui sembra ancora più accentuato. Soprattutto in curva 9 è molto più forte rispetto alle altre gare, ma credo che sia un qualcosa con cui dobbiamo convivere al momento. Dobbiamo continuare ad analizzare i dati e cercare di capire. Abbiamo provato ogni tipo di assetto, passando da un estremo all’altro, ma tutti hanno portato ad un risultato simile”.