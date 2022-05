F1 | GP Monaco: si tratta il rinnovo, ma perde molti privilegi

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Monaco, insieme a quelli di Francia e Belgio, è ancora in attesa di conferma. I contratti delle tre gare sono in scadenza, e in un momento in cui le richieste di promoter che ambiscono ad entrare nel calendario sono pressanti, nessuna decisione può essere data per scontata.

Sia Liberty Media che l’Automobil Club di Monaco sono intenzionati a rinnovare, ma per arrivare alla conferma sarà necessario un passo indietro sui benefit di cui gode oggi la gara nel Principato.

La safety car AMG Mercedes alla Rascasse Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Quello di Monte Carlo è l’unico Gran Premio in calendario a non versare un solo euro a Liberty Media, forte di una tradizione che in passato le aveva concesso questo status, ma il tempo passa anche per Monaco, ed oggi l’intenzione di Liberty è quella di allineare la ‘fee’ richiesta a quella degli altri Gran Premi storici.

Gli organizzatori di Monaco godono anche di altri privilegi, ad iniziare dalla gestione indipendente di una cartellonistica lungo il circuito che vendono a propri sponsor. Anche su questo fronte dovranno fare un passo indietro ed allinearsi ai vincoli imposti agli altri promoter.

Panoramica del circuito di Monte Carlo all'ingresso del Tunnel Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

È molto probabile che il format di questa stagione che non ha incluso l’inizio dell’attività in pista il giovedì verrà confermato anche in futuro, a causa dei ritmi incessanti del calendario che impongono molte ‘back to back’, ovvero gare in sequenza senza la tradizionale settimana di pausa.

Monaco seguirà il Gran Premio di Spagna anche il prossimo anno, quindi non sarà possibile anticipare l’inizio del weekend al giovedì a causa del trasporto del materiale e soprattutto alla difficoltà maggiore che devono affrontare i logistici per la costruzione del paddock in spazi molto ristretti come accade nel Principato.