F1 | Ferrari SF-23: scheda tecnica della Rossa di Leclerc e Sainz

Nel giorno di San Valentino la Ferrari ha tolto i veli alla SF-23, monoposto con la quale punta senza tante remore ai titoli Piloti e Costruttori del Mondiale di Formula 1.

Nel 2023 la Scuderia del Cavallino Rampante si affida ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. per riportare l'iride a Maranello, sotto la direzione del nuovo team principal Frédéric Vasseur.

Durante l'inverno si è lavorato tanto al nuovo progetto che va ad affinare e sviluppare la precedente F1-75, rivelatasi già competitiva all'esordio, ma poi rimasta indietro strada facendo quando gli avversari hanno invece compiuto il salto di qualità introducendo novità funzionanti al meglio.

Oltre alle forme e alle evoluzioni riguardanti la Rossa del 2023, che possiamo scoprire nell'accurata analisi tecnica dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, vediamo quali sono le altre caratteristiche della vettura attraverso la scheda tecnica.

Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

FERRARI SF-23 - SCHEDA TECNICA



Vettura

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo. Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori.

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod), sospensioni posteriori a tirante (pull-rod).

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18”.

Power unit

Nome 066/10

Cilindrata 1600 cc

Giri max 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Quantità benzina gara 110 kg

Configurazione V6 90°

Nr cilidri 6

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione: Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria: Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria 4 MJ

Potenza MGU-K 120 kW

Giri max MGU-K 50.000

Giri max MGU-H 125.000