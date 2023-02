F1 | Ferrari SF-23: la presentazione in diretta streaming Seguite in diretta streaming, a partire dalle ore 11:25, la presentazione della Ferrari SF-23, la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a dare l'assalto al Mondiale di Formula 1 2023, ma anche la prima dell'era di Frederic Vasseur come team principal del Cavallino.