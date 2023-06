F1 | Ferrari: Leclerc via dalla pitlane perché cambia molte parti

Le verifiche di assetto sulla SF-23 Evo di Charles Leclerc non hanno mostrato alcuna anomalia: il misterioso problema che ha penalizzato la Ferrari del monegasco in Q1 non è stato ancora certificato, ma l’indagine verrà ripresa questa mattina perché i tecnici del Cavallino vogliono andare a fondo su cosa ha impedito al pilota di andare oltre la diciannovesima prestazione.

Il dubbio è che ci sia stato un problema nell’erogazione dell’energia elettrica del sistema ibrido e non è un caso che i tecnici di Maranello pensino alla sostituzione precauzionale della batteria. L’innesto della temperatura delle gomme nel giro di preparazione, quindi, non c’entra niente: da quel punto di vista il ferrarista non ha avuto problemi, mentre potrebbe esserci stato un guaio a un sensore del differenziale, ripartendo la coppia in maniera anomala fra le due ruote.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

È evidente a tutti che c’è stato qualcosa che non ha permesso a Leclerc di lottare per la prima fila proprio come ha fatto Carlos Sainz che ha messo la sua rossa al secondo posto alla conclusione della qualifica dietro all’imprendibile Max Verstappen con la Red Bull.

La vettura di Charles, fra l’altro, è stata selezionata per lo “Show and tell”, vale a dire il momento che la FIA riserva la domenica mattina ad alcuni giornalisti che hanno modo di approfondire i temi tecnici con gli ingegneri, avendo l’accesso al box dove tre diverse monoposto vengono messe a disposizione dei media.

Insomma alla Ferrari non ne va dritta una, per cui non ci sono ancora delle risposte precise sul perché Charles sia stata bersagliato da problemi ieri: sono in corso delle valutazioni per decidere se far scattare Leclerc dalla pitlane del GP di Spagna, anziché dalla griglia di partenza. L’opzione è tenuta in seria considerazione per sfruttare la possibilità di smarcare la terza batteria e la quarta centralina, facendo scorta con una penalizzazione che non costerebbe molto a Charles considerata la pessima posizione al via. Si passerà alla terza trasmissione stagionale (in questo caso senza penalità), magari per togliersi il dubbio su quella strana sensazione che il pilota aveva ricevuto dalla frizione.

Nel momento in cui si rompe il parco chiuso tanto vale fare il massimo degli interventi concessi. Non è escluso che venga leggermenta scaricata anche l'ala posteriore per facilitare i sorpassi dalle retrovie...