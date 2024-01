F1 | Ferrari: Charles Leclerc ha rinnovato il contratto

Charles Leclerc e la Ferrari proseguiranno insieme anche per i prossimi anni in Formula 1. Per il monegasco è il terzo contratto con la Scuderia, il primo fu siglato con l’ingresso nella Academy (nel 2016) e lo portò fino al all’ingresso nel team di Formula 1 all’inizio del 2019. L’esordio da top driver convinse il management di Maranello di blindare Leclerc proponendogli un contratto di ben 5 anni, ovvero l’accordo che scadrà al termine di questa stagione.

Il rinnovo era nell’aria, Frederic Vasseur e lo stesso Charles non hanno mai realmente cercato alternative, per stima reciproca ma anche per mancanza di alternative su entrambi i fronti. I punti discussi sono stati la durata dell’accordo, la retribuzione e probabilmente eventuali clausole d’uscita.

L’estensione, di cui non è stata confermata la durata ma tutto lascia pensare che possa essere fino a fine 2026, è la soluzione di compromesso che accontenta entrambi i fronti, e porterà Leclerc a disputare nove stagioni consecutive in rosso diventando il pilota con il maggior numero di Gran Premi disputati al volante di una Ferrari. Un aspetto che potrà far piacere a Charles, ma di certo non il suo primo obiettivo.

A Maranello hanno cementato un asset fondamentale per il futuro a medio e lungo termine. Il nuovo ciclo tecnico che esordirà nel 2026 avrà bisogno di basi solide, ed i piloti sono elementi fondamentali. È molto probabile che nei prossimi giorni seguirà anche l’annuncio del rinnovo di Carlos Sainz, un accordo sul quale restano dei dubbi sul fronte della durata.

Il contratto di Leclerc era però prioritario, ed ha richiesto l’okay sia del CEO Benedetto Vigna che del presidente John Elkann, da sempre legato a Charles con rapporto diretto. Per Vasseur è un passaggio scontato quanto importante, poiché se ci fossero state criticità nel rinnovo di Leclerc sarebbe stato l’imputato numero uno.

L’annuncio della Ferrari è il primo dei molti attesi questa stagione, visto che al momento solo cinque piloti hanno un contratto per il 2025. Leclerc diventa il sesto, e per quanto non ci sia nulla di sorprendente, la notizia (insieme a quella attesa di Sainz) è destinata ad innescare i movimenti successivi.