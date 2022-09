F1 | Ecco le date dei test pre-stagionali in Barhain del 2023

Carica lettore audio

Nelle scorse settimane è stato reso noto il calendario 2023 della Formula 1 che toccherà la cifra record di 24 gare stagionali, mentre nella giornata di ieri la FIA ha comunicato l’ampliamento delle Sprint Race con il numero di eventi passato da 3 a 6.

Abu Dhabi sarà ancora una volta l'appuntamento conclusivo della stagione, mentre il campionato prenderà il via ancora una volta in Bahrain il 5 marzo. L'impianto di Sakhir, inoltre, è stato confermato come pista designata per ospitare i test pre-stagionali di Formula 1 nel 2023.

Saranno tre i giorni a disposizione di team a piloti per conoscere le nuove monoposto. I test prenderanno il via il 23 febbraio e si concluderanno giorno 25. Questa sarà la quinta volta che la F1 terrà parte dei suoi test invernali in Bahrain, dopo quelli disputati nel 2011, 2014, 2021 e 2022.

Rispetto ai test pre-stagionali di quest'anno andati in scena nel 2022, il numero di giorni di test previsto per il 2023 è stato dimezzato.

Ad inizio anno i team hanno avuto la possibilità di effettuare una tre giorni di prove a porte chiuse a Barcellona prima di recarsi in Bahrain, mentre il prossimo inverno la pista spagnola non aprirà le porte al Circus.

I tre giorni di test disputati sulla pista catalana si sono resi necessari a seguito della rivoluzione regolamentare introdotta quest’anno, mentre nel 2023, ad eccezione di alcune modifiche minori, le vetture saranno molto simili a quelle del 2022, ragion per cui i test invernali saranno ancora una volta di soli tre giorni.

Le squadre potranno quindi provare le loro nuove creature il 23, 24 e 25 febbraio, meno di una settimana prima dell'inizio della stagione che avverrà sullo stesso circuito nel fine settimana del 3-5 marzo.