F1 | Il Consiglio Mondiale porta a 6 le Sprint Race nel 2023

F1 | Alfa Romeo: Zhou si è meritato la conferma per il 2023

Il pilota cinese si è visto rinnovare l'accordo con la squadra svizzera dopo l'ottimo lavoro scolto in questa stagione al debutto nei GP: Guanyu ha convinto il team principal Vasseur per l'umiltà con cui si è approcciato alla squadra di Hinwil. "Non nego di volere di più in termini di risultati - ha detto l'asiatico - e il duro lavoro che abbiamo svolto dall'inizio dell'anno è solo il primo passo verso gli obiettivi che abbiamo in vista della prossima stagione".