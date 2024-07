George Russell si è visto negare la sua terza vittoria in Formula 1 a causa della squalifica post-gara del Gran Premio del Belgio 2024 a causa di una vettura sottopeso di 1,5 chilogrammi.

Russell è diventato il sesto pilota nella storia della F1 a perdere una vittoria di gara per squalifica, dopo aver avuto un'auto sottopeso al GP del Belgio.

Il pilota della Mercedes ha ottenuto una vittoria sensazionale partendo dalla sesta posizione sulla griglia di partenza, in quanto Russell ha optato per una rischiosa strategia a una sola sosta, mentre gli altri hanno effettuato due pit-stop a Spa-Francorchamps.

Russell ha tagliato il traguardo con soli 0,526 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre il terzo classificato, Oscar Piastri, si trovava a 1,173 secondi dal ventiseienne, ma tutto è cambiato circa un'ora e 10 minuti dopo la bandiera a scacchi.

La Mercedes #63 era di 1,5 kg al di sotto del peso minimo di 798 kg previsto dall'articolo 4.1 del regolamento tecnico della F1, dopo essere stata svuotata del carburante nel post gara.

Russell l'ha definita “straziante”, mentre Hamilton ha conquistato la sua 105esima vittoria in Formula 1. Chi altro è stato privato della vittoria a causa di una squalifica nella storia della F1?

James Hunt - squalificato per non aver completato un giro dopo la bandiera rossa

Vincitore ufficiale del Gran Premio di Gran Bretagna 1976: Niki Lauda, Ferrari

James Hunt celebrates victory on the podium. He would later be disqualified from the results. Photo by: Motorsport Images

La prima squalifica di James Hunt della stagione 1976 di F1 arrivò nel quarto round a Jarama, quando vinse con 30,97s, ma inizialmente perse la vittoria perché la sua McLaren era troppo larga di 1,5 cm. Niki Lauda fu dichiarato vincitore, ma la McLaren si appellò alla decisione e due mesi dopo la vittoria di Hunt fu ripristinata perché la differenza era minima.

Circa due settimane dopo, però, Hunt ricevette un'altra squalifica, questa volta definitiva, con la vittoria a Brands Hatch assegnata a Lauda. Ciò avvenne dopo un grave incidente alla prima curva, in cui Hunt e molti altri si scontrarono con un Clay Regazzoni in testacoda che aveva appena tentato di superare Lauda per la testa della corsa al primo giro.

La gara è stata quindi sospesa e Hunt ha riportato la sua auto danneggiata ai box, ma è stato subito squalificato perché ha usato la via di fuga sul rettilineo Cooper, il che significa che non era sul circuito quando è stata sventolata la bandiera rossa e i commissari hanno detto che i piloti dovevano aver completato il giro per intero.

Ma la decisione è stata annullata per timore di problemi di pubblico e Hunt ha vinto la sua gara di casa. Ciò spinse Ferrari, Tyrrell e il team Fittipaldi a protestare per la sua inclusione e due mesi dopo Hunt fu squalificato dal GP di Gran Bretagna, consegnando la vittoria a Lauda, anche se alla fine il britannico vinse il campionato del mondo di quell'anno.

Nelson Piquet - squalificato dal Gran Premio del Brasile 1982 per avere la monoposto sotto peso

Vincitore ufficiale del Gran Premio del Brasile 1982: Alain Prost, Renault

Nelson Piquet. Brabham BT49D-Ford Cosworth rests on Keke Rosberg Williams FW07C-Ford Cosworth and Alain Prost, Renault RE30B on the podium Photo by: Motorsport Images

Nelson Piquet è stato il primo pilota a cui è stata tolta la vittoria di una gara a causa di una vettura sottopeso, dopo aver vinto inizialmente il GP del Brasile 1982 a Rio de Janeiro. È nota come una delle gare più estenuanti della storia della F1, in quanto diversi piloti soffrirono per le temperature elevate, tra cui Riccardo Patrese che si ritirò per esaurimento del calore.

Anche Piquet era in difficoltà, visto che spesso poggiava la testa su una mano, ma il brasiliano aveva troppa carne al fuoco per ritirarsi, visto che era in lotta con Gilles Villeneuve e Keke Rosberg per la testa della corsa. Piquet ha avuto la meglio, perché il testacoda di Villeneuve al 29° giro gli ha consegnato la testa della corsa, mentre Rosberg si è ritirato e si è accontentato della seconda posizione.

Il pilota della Brabham è poi svenuto sul podio, ma è stato tutto inutile perché sia lui che Rosberg sono stati squalificati dopo la gara a causa di una vettura sottopeso. Il problema derivava dal serbatoio dell'acqua di zavorra, destinato a raffreddare i freni, che si svuotava gradualmente nel corso di un gran premio per poi essere riempito per superare le verifiche tecniche post-gara, ma entrambi i team sono stati scoperti a farlo.

Il risultato fu che Alain Prost della Renault vinse il GP del Brasile 1982, mentre i serbatoi dell'acqua di zavorra furono definitivamente vietati sette mesi dopo.

Alain Prost - squalificato dal Gran Premio di San Marino 1985 per avere una monoposto sotto peso

Vincitore ufficiale del Gran Premio di San Marino 1985: Elio de Angelis, Lotus

Alain Prost, McLaren MP4-2B TAG. Photo by: Motorsport Images

Sebbene Prost abbia beneficiato delle squalifiche al GP del Brasile 1982, tre anni dopo gli fu tolta la vittoria per aver avuto una vettura sottopeso, questa volta a Imola.

Il GP di San Marino del 1985 fu dominato da numerosi piloti a corto di carburante: Nigel Mansell, Stefan Johansson, Ayrton Senna, Piquet e Martin Brundle si fermarono tutti negli ultimi giri a causa del rigido limite di carburante di 220 litri.

Prost rimase addirittura senza carburante nel giro di rientro, e il suo ingegnere di allora, Tim Wright, dichiarò ad Autosport che la McLaren era stata progettata per essere il più leggera possibile, ma il team non aveva tenuto conto di eventuali “perdite di liquidi”.

Così, la MP4/2B di Prost è stata registrata 2 kg sotto il peso minimo di 580 kg, con conseguente squalifica post-gara. La vittoria è andata a Elio de Angelis della Lotus, che ha conquistato la sua seconda e ultima vittoria in un Gran Premio nonostante non abbia mai condotto un giro in testa, mentre altri tre piloti sono stati in testa a un certo punto nei cinque giri finali.

Ayrton Senna - squalificato dal Gran Premio del Giappone 1989 per essere tornato in pista in modo illegale, grazie alla spinta dei commissari

Vincitore ufficiale del Gran Premio del Giappone 1989: Alessandro Nannini, Benetton

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren Photo by: Sutton Images

Senna ha probabilmente la squalifica più controversa della storia della F1, in quanto perse la vittoria nel GP del Giappone del 1989 per essere rientrato in pista illegalmente grazie a una partenza a spinta da parte dei commissari, con il risultato che Prost conquistò il terzo campionato del mondo quel giorno.

I rivali della McLaren furono protagonisti di una lunga battaglia per la testa della corsa fino alla collisione al 47° giro, quando Prost svoltò per la chicane di Suzuka proprio mentre Senna si spostava all'interno, costringendo entrambi a uscire di pista.

Anche se Prost uscì immediatamente dalla sua auto, Senna cercò di riprendere, sapendo che altrimenti le sue speranze di titolo sarebbero finite. Così il campione del mondo in carica chiese ai commissari di spingere la sua McLaren lungo la via di fuga, permettendo a Senna di continuare e infine di vincere la gara dopo aver superato il nuovo leader Alessandro Nannini.

Ma a Nannini fu assegnata la vittoria nel dopogara, mentre Senna ricevette una squalifica per essersi fatto aiutare dall'esterno e aver saltato la chicane durante la collisione.

Senna riteneva di essere stato squalificato perché il presidente della FISA Jean-Marie Balestre voleva che il francese Prost conquistasse il titolo. In seguito, la McLaren lanciò un appello senza successo: la squadra ricevette anche una multa di 100.000 dollari, mentre a Senna fu comminata una sospensione di sei mesi.

Michael Schumacher - squalificato dal Gran Premio del Belgio del 1994 per l'usura illegale del pattino sulla sua vettura

Vincitore ufficiale del Gran Premio del Belgio 1994: Damon Hill, Williams

Damon Hill, Williams, won the 1994 Belgian GP after Michael Schumacher, Benetton, was disqualified Photo by: Sutton Images

Michael Schumacher è stato l'ultimo pilota di F1 prima di Russell a essere squalificato dopo aver vinto una gara, poiché gli è stata negata la vittoria al GP del Belgio a causa di un pattino usurato.

L'allora pilota di Benetton ha offerto una prestazione dominante vincendo inizialmente con 13 secondi di vantaggio, ma i controlli tecnici post-gara hanno rilevato che i pattini di Schumacher si erano usurati di oltre 1 mm, causando la squalifica. Lo skid block è una tavola di legno posta sotto la vettura, che aumenta l'altezza di marcia e riduce i vantaggi dell'effetto suolo, essendo stato introdotto solo due gare prima in Germania.

Ciò consegnò la vittoria a Damon Hill, che ridusse il suo deficit di campionato nei confronti di Schumacher a 21 punti a cinque gran premi dalla fine, ma il tedesco conquistò comunque il suo primo titolo di quell'anno.