F1 | Binotto: "Grande gara, ma brucia perdere nel finale"

È un Mattia Binotto tutto sommato soddisfatto quello visto al termine di un Gran Premio dell’Arabia Saudita vinto da Max Verstappen dopo una lotta intensa nel finale con Charles Leclerc.

Il team principal della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 HD, ha analizzato una gara nella quale, ancora una volta, la F1-75 si è espressa ad altissimi livelli confermando tutta la bontà del progetto vista già in Bahrain, ma ha anche espresso un pizzico di insoddisfazione per un successo sfumato soltanto nel finale per circostanze al di fuori del controllo della Scuderia.

“La gara di oggi è stata decisa da qualche episodio. Personalmente mi dispiace per l’unsafe release evidente che c’è stato con Sainz ai box quando Max è uscito dalla piazzola di sosta. Se Carlos non avesse rallentato gli sarebbe arrivato addosso. Altro episodio si è verificato alla ripartenza dopo la safety car quando a Sainz non è stata riconsegnata subito la terza posizione. Quando è stata data bandiera verde, se fosse stato in terza piazza, avrebbe potuto attaccare subito Verstappen. Sono tutti episodi che alla fine possono incidere sulla gara”.

“Detto ciò è stata ancora una volta una gara spettacolare. Hanno guidato tutti bene. Dispiace non aver vinto, ma se guardo il bicchiere mezzo pieno devo sottolineare come siamo riusciti ad ottenere 78 punti sugli 88 disponibili in due gare”.

“Il weekend è stato positivo. Ieri abbiamo sfiorato la pole, oggi abbiamo ottenuto il giro più veloce in gara oltre a chiudere in seconda e terza posizione. Certo, perdere la vittoria nel finale brucia sempre, ma la Red Bull è tanta roba. Va molto forte”.

Il team principal della Ferrari è poi tornato sull’argomento unsafe release spiegando come il team abbia protestato con la direzione gara senza ottenere riscontro.

“Abbiamo indicato alla direzione gara che Sainz ha dovuto rallentare per evitare una collisione, si può vedere anche dalla telemetria, ma non hanno ritenuto di indagare ulteriormente. Mi spiace perché i fatti erano evidenti”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Binotto ha poi voluto elogiare la condotta di gara di Charles Leclerc e Carlos Sainz jr. sottolineando come entrambi abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile.

“Hanno guidato molto bene, con lucidità. Per noi l’obiettivo principale era assolutamente finire la gara e cercare di ottenere il maggior numero di punti. Credo che ci siamo riusciti”.

Prima di congedarsi, Binotto ha poi spiegato come sia necessario attendere ancora fino ad Imola per riuscire ad avere una visione completa dei reali valori in campo.

“A noi fa piacere poter lottare per il podio in questo inizio di stagione. Per il momento ci siamo, ma credo che serviranno almeno 4/5 gare per avere una visione dei valori in campo e poi valutare gli sviluppi che verranno portati. Adesso andremo a Melbourne, una pista completamente diversa dalle prime due in calendario, e poi ad Imola, un tracciato con curve lente dove cercheremo di sfruttare al meglio la nostra vettura”.