F1 | Aston Martin: nuova Safety Car per accontentare i piloti

La stagione 2024 di Formula 1 ha preso il via oggi con le vetture in pista per la prima e unica sessione di test in Bahrain prima dell'inizio del mondiale, che scatterà la prossima settimana sempre a Sakhir.

Tra le novità per questo nuovo campionato ci sarà anche una nuova Safety Car, perché accanto alla classica Mercedes AMG GT Black Series da 720 CV, quest'anno ci sarà una versione aggiornata della Vantage F1 Edition.

Aston Martin infatti fornisce la Safety Car insieme a Mercedes dal 2021, anno in cui è tornata alla ribalta in Formula 1 entrando ufficialmente nel campionato anche come team. Tuttavia, nonostante la vettura del marchio inglese abbia subito qualche aggiornamento nel corso del tempo, i piloti si sono spesso lamentati delle sue prestazioni inferiori rispetto alla Mercedes, sia in termini di carico generato che di potenza, motivo per il quale Aston Martin è intervenuta con una versione aggiornata.

La nuova Vantage F1 Edition in versione 2024 debutterà quest'anno, più nello specifico nel fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda tappa del mondiale dopo il Bahrain. Infatti, a Sakhir sarà la Mercedes ad inaugurare il mondiale con la AMG GT Black Series, rimasta invece identica a quella vista nelle scorse stagioni dal punto di vista delle specifiche.

La vecchia versione della Aston Martin Vantage Safety Car nella corsia dei box Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Il modello utilizzato dalla Aston fino alla scorsa stagione aveva un passivo di circa 200 cv, pesava 45 kg in più rispetto alla Mercedes e produceva anche meno carico aerodinamico, tanto da stimare la differenza sul giro intorno ai cinque secondi. Per quanto chiaramente il ruolo della Safety Car sia quello di rallentare il passo, dall'altra parte le vetture di Formula 1 devono mantenere freni e gomme in un certo range di temperatura, anche provando a spingere nelle curve ad alta energia, trovando qualche difficoltà in più nel momento in cui si trovavano alle spalle della Vantage.

Parlando al Gran Premio d'Australia, Verstappen aveva detto: "La safety car guidava così piano che sembrava una tartaruga. Incredibile. Per guidare a 140 [km/h] sul rettilineo, non c'era una macchina danneggiata, quindi non capisco perché dobbiamo guidare così lentamente. Dobbiamo indagare".

"Di sicuro la safety car Mercedes è più veloce grazie all'aerodinamica extra, perché questa Aston Martin è davvero lenta. Ha sicuramente bisogno di più grip, perché i nostri pneumatici erano freddi come pietre. È terribile il modo in cui stiamo guidando dietro la safety car".

Aston Martin Vantage Safety Car con la sponsorizzazione Aramco Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Per questo quest'anno ci sarà una versione aggiornata della Vantage: oltre alla carrozzeria rivista per tentare di migliorare la generazione di carico aerodinamico, la potenza è stata aumentata di 150 CV fino a 656 CV grazie a turbocompressori più grandi, a un maggiore raffreddamento e nuovi elementi per il V8 biturbo da 4,0 litri fornito da AMG.

La nuova Vantage è stata avvistata durante la giornata inaugurale dei test pre-stagionali di F1 in Bahrain, con tanto di alettone posteriore e livrea mimetica verde scuro e nera. Aston fornisce anche l'auto medica di F1, come del resto anche Mercedes, che nel 2023 è stata aggiornata dal SUV DBX standard al modello 707, chiamato così in riferimento alla sua potenza.