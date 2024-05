F1 | Antonelli: la deroga per la Superlicenza è stata chiesta, ma non c'è fretta

I prossimi quattro mesi vedranno Andrea Kimi Antonelli alternarsi tra il calendario di gare del campionato Formula 2 ed il programma di test con la Mercedes W13. Le indiscrezioni che davano per possibile un esordio in Formula 1 di Antonelli nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna sono state smentite dalla stessa Mercedes.

C’è però una sorta di ‘giallo’ intorno alle voci secondo le quali la FIA avrebbe ricevuto una richiesta di deroga per permettere ad Antonelli di ottenere la superlicenza F1 prima del compimento dei diciotto anni di età, uno dei requisiti richiesti dalla Federazione Internazionale.

Da quanto appreso a Miami, una richiesta alla FIA relativa ad Antonelli è stata realmente presentata, ma non è chiaro se si tratta dell’autorizzazione a scendere in pista nelle sessioni FP1 o una licenza di gara, e soprattutto non è noto da quale squadra sia pervenuta la domanda.

“Abbiamo ricevuto questa richiesta e la stiamo esaminando – ha confermato un portavoce della FIA – in questi casi c’è un processo da seguire e l’iter coinvolge diverse persone e commissioni chiamate a valutare, ed eventualmente accettare, la richiesta. Di fatto si tratta di un cambiamento delle regole in vigore”.

La Mercedes ha fatto intendere di non essere coinvolta, ed i sospetti si sono spostati sulla Williams, impegnata a valutare potenziali alternative a Logan Sargeant dopo il deludente inizio di stagione. Interrogato in merito, il team principal James Vowles ha aggirato la domanda.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W13 Foto di: Davide Cavazza

“Kimi è uno dei nostri desideri, ma non ho informazioni in merito ai test Mercedes – ha commentato riferendosi al programma di prove che sta portando avanti Antonelli – siamo come tutti al lavoro per trovare le migliori opportunità in vista della prossima stagione, ed abbiamo anche il nostro programma per giovani piloti".

"In merito a Kimi non posso davvero giudicare il suo attuale livello di preparazione, ma se dovesse salire in macchina in questa stagione sarebbe una scelta meritocratica. Logan deve guadagnarsi il sedile e al momento ha degli obiettivi non semplici perché deve avvicinarsi molto ad Alex. Ma al momento non abbiamo nulla sul radar per poterlo sostituire”.

Il prossimo 25 agosto Antonelli compirà 18 anni, e prima ancora di conseguire la patente di guida otterrà la Superlicenza per poter essere al via di un Gran Premio di Formula 1. Il giorno in cui Antonelli diventerà maggiorenne si correrà a Zandvoort, sette giorni dopo sarà la volta del Gran Premio d’Italia.

A fine estate, con lo scenario del mercato dei top team ben definito, sarà chiaro anche il futuro di Antonelli, e se i piani Formula 1 fossero confermati, per Kimi potrebbe prendere forma l’esordio nel Mondiale nella gara di casa qualora la Williams si confermasse ancora disponibile.

Il team inglese ha fatto intendere che l’arrivo in squadra di Antonelli sarebbe molto gradito, a patto però di poterlo mantenere in squadra per almeno una stagione completa. Un desiderio che potrebbe non coincidere con i programmi Mercedes, ma uno spiraglio potrebbe comunque restare aperto qualora Sargeant non dovesse confermare i miglioramenti che il team gli chiede per migliorare la sua posizione nella classifica costruttori.