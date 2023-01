F1 | Alpine presenterà la A523 di Gasly e Ocon il 16 febbraio

Carica lettore audio

Quando Alpine inizia a coinvolgere i propri tifosi e gli appassionati che la seguono su Twitter, spesso c'è un annuncio alle porte. E anche oggi è stato questo il caso, con il team francese che ha svelato la data e il luogo dove svelerà le forme della monoposto che prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1.

La A523, così si chiamerà, verrà presentata a Londra il 16 febbraio, dunque nello stesso periodo in cui potremo scoprire anche Aston Martin, Ferrari e la nuova livrea di AlphaTauri.

Alpine ha scelto la capitale inglese tornando così a una presentazione fisica dopo diversi anni - anche per via del covid nell'ultimo biennio - in cui a farla da padrone erano state le presentazioni virtuali, rivelatesi poi opportunità poco apprezzate nel veder svelati nient'altro che semplici manichini o vetture fittizie, ben lontane dal prodotto finale che sarebbe poi sceso in pista nei test invernali.

A oggi il team che ha base a Enstone è il quarto in ordine di tempo che presenterà interamente, o anche solo in parte, la propria vettura 2023.

Ad aprire le danze sarà AlphaTauri con la presentazione della nuova livrea l'11 di febbraio. Il 13 dello stesso mese toccherà all'Aston Martin con l'AMR23 e il 14, giorno di San Valentino, sarà il momento della nuova Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.

La A523 sarà una monoposto importante e per diverse ragioni. Prima tra tutte: sarà la monoposto che sancirà il nuovo capitolo della carriera di Pierre Gasly. Il francese ha reciso il cordone che lo legava da anni con Red Bull per intraprendere una nuova sfida.

Accanto a lui ci sarà Esteban Ocon, con Fernando Alonso passato in Aston Martin dopo aver firmato un contratto pluriennale con la realtà ora nelle mani della cordata capeggiata dal magnate canadese Lawrence Stroll.

Un altro aspetto da considerare è ciò che questa monoposto sarà chiamata a essere, ossia il filo capace di unire quanto di buono fatto dalla A522 a livello di prestazioni e il gradino successivo, ovvero un miglioramento anche dal punto di vista dell'affidabilità e un passo ulteriore verso una prestazione che possa portare Alpine sempre più vicina ai tre top team.

"L'anno prossimo dobbiamo fare un passo avanti per poter vincere il Mondiale, che è quello che ci siamo detti di voler fare entro 100 gare. E ora siamo, credo, a 80 gare rimanenti", ha dichiarato recentemente Otmar Szafnauer, team principal di Alpine.

"Le 100 gare sono iniziate all'inizio del 2022, quindi d'ora in poi saranno meno di 80. Dobbiamo continuare in questo modo, ma essere più vicini al terzo posto che al quinto nel 2023. Quindi, anche se dovessimo restare quarti, dovremo assolutamente fare progressi".