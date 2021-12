F1 | Alonso si opera per togliere le placche alla mascella

Prima del suo ritorno in Formula 1 con il team Alpine nel 2021, Fernando Alonso è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto mentre era sulla sua bicicletta in Svizzera. Questo lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere la frattura della mascella. Lo spagnolo è riuscito a tornare in pista per i test pre-stagionali con Alpine, ma, per sua stessa ammissione, ci è voluto del tempo per recuperare la velocità, dato che la preparazione era stata rallentata dall’impatto che l’incidente aveva avuto su di lui.

Alonso aveva già confermato di doversi sottoporre ad una nuova operazione durante l’inverno e ha rivelato che questa verrà effettuata il mese prossimo, e consisterà nel rimuovere due placche in titanio dalla mascella. “Devo essere pronto o prepararmi un po’ meglio rispetto all’anno scorso”, ha detto Alonso nella giornata di mercoledì durante un incontro di alcuni media, tra cui Motorsport.com.

“L’incidente con la bicicletta di febbraio non ha aiutato lo scorso anno. Questo gennaio, dovrò rimuovere le placche dalla faccia, quindi sarò fermo per due settimane il mese prossimo. Ma probabilmente mi sarei fermato comunque, anche senza l’intervento, perché è il momento di rilassarsi. Successivamente, dovremo tuffarci nei test invernali e prepararci sia fisicamente sia con la macchina con un buon programma. Se la monoposto è competitiva, sono sicuro che sarò al 100%”.

Alonso è riuscito a salire sul podio per la prima volta in Formula 1 dopo più di sette anni nel Gran Premio del Qatar a novembre, e a luglio ha aiutato Esteban Ocon a conquistare la prima entusiasmante vittoria per Alpine nel Gran Premio d’Ungheria. A quarant’anni, Fernando Alonso comincerà la prossima stagione come pilota più anziano della griglia di partenza, dopo il ritiro di Kimi Raikkonen avvenuto alla fine del 2021.

Il pilota di Oviedo ha anche spiegato che la sua preparazione in vista di ogni nuova stagione è cambiata da quando è diventato più grande, ma era impazienza di recuperare il suo programma, ormai limitato, in vista dell’inizio della stagione 2021. “Dopo l’incidente con la bicicletta, contavo i giorni che mancavano al Bahrain e c’era giusto il tempo di andare, ma non con un programma fisico adeguato”, ha dichiarato Alonso.

“Quest’inverno voglio fare un po’ di più. Ovviamente non mi allenerò allo stesso modo ora che ho quarant’anni rispetto a quando ne avevo 23. Bisogna allenarsi di più, fare più stretching, si deve avere un regime alimentare differente e fare altre cose diverse per essere nella stessa forma e con la stessa forza. Sono pronto a farlo, è anche per questo che sono tornato. Ci sono più sacrifici da fare, ma questo è il piano per l’inverno. Sarò più forte che posso, e so che dovrò allenarmi e fare più di altri piloti, perché sono più grande di loro”.