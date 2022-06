F1 | Alonso correrà anche nel 2023 e lo farà con Alpine

Carica lettore audio

Il futuro, quello lontano dalle piste, può attendere. Fernando Alonso resterà in Formula 1 anche il prossimo anno, confermando di fatto quanto ha sempre affermato in modo chiaro: “Mi ritirerò quando troverò un compagno di squadra che mi farà capire che è ora di smettere”.

E a giudicare dalla forma vista nelle ultime gare, Alonso è ben lontano dalla condizione che si è posto per farsi da parte. Il rinnovo del suo contratto con l’Alpine (ancora non finalizzato) è una formalità, confermata anche dalla trattativa che la squadra francese sta portando avanti con la Williams per garantire un 2023 in pista ad Oscar Piastri.

Fernando ha confermato sul campo di avere ancora parecchio da dare, e i risultati delle ultime gare lo hanno ribadito. Nella classifica del mondiale è parecchio distante dal compagno Esteban Ocon (al momento la situazione è 31 a 16 a favore del francese) ma è un gap che ha preso forma anche a causa di circostanze sfortunate che hanno bersagliato proprio Alonso.

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Alpine

La performance che ‘Nando’ sta garantendo alla squadra è molto chiara, ed anche da parte dei vertici del team il prolungamento del contratto di Alonso è stato caldeggiato.

Nel 2023 Fernando disputerà la sua ventesima stagione in Formula 1, e già nel corso del 2022 supererà Kimi Raikkonen diventando il pilota con il maggior numero di Gran Premi disputati nella storia della F1.

Un traguardo che Fernando non festeggerà molto, vista la sua ritrosia a vestire i panni del veterano. Il vero target è tornare sul gradino più alto del podio dopo quasi dieci anni di astinenza dall’ultimo successo datato Gran Premio di Spagna 2013.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images