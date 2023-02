F1 | Alfa Romeo C43: risolto il mistero della sospensione dietro

Carica lettore audio

È nato un giallo intorno all’Alfa Romeo C43 presentata ieri a Zurigo: quale schema di sospensione ha la nuova monoposto di Hinwil? Se si va a leggere la scheda tecnica pubblicata, il dubbio è subito risolto: push rod come l’anno scorso, ma se si osservano con attenzione le foto diramate si vedono scatti con inquadrature che mostrano un posteriore dotato di schema pull rod. Come è stato possibile?

Alcuni osservatori tecnici hanno creduto che la soluzione giusta fosse quella visibile sulla C43 che è stata svelata ieri da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou e non nei rendering della vettura curata da Jan Monchaux, mentre la monoposto che era a disposizione del lancio altro non era se non una show car.

Presentazione Alfa Romeo: la C43 esposta era la show car della Memento Exclusive Photo by: Alfa Romeo

Questa C43 non è stata realizzata a Hinwil ma dalla Memento Exclusives, lo specialista di cimeli sportivi con sede nel Regno Unito, che è stata selezionato dalla Sauber per costruire le sue auto da esposizione 2023. E com’è noto, una show car non dispone sotto alla carrozzeria della meccanica della vera monoposto che andrà in pista, per cui si sono semplificati gli attacchi della sospensione dietro con uno schema diverso da quello della vettura originale.

Alfa Romeo C43: la sospensione posteriore push rod vista dall'alto: si nota il bilanciere Photo by: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 Show car: la sospensione è pull rod Photo by: Alfa Romeo

Perché c’era la show car alla presentazione? La risposta è semplice: dopo il lancio la vettura è stata messa all’asta su www.F1Authentics.com che si chiuderà il 21 febbraio. La C43 per ora ha raggiunto una quotazione di 81 mila sterline, ma si prevede di raggiungere un valore di oltre 400 mila sterline prima della chiusura.

L’anno scorso, l’Alfa Romeo Racing aveva affidato la realizzazione alla Memento Exclusive la realizzazione di una show car della C42, la prima nella storia della squadra di Hinwil e il successo dell’iniziativa ha spinto il team a proseguire con la C43.

Barry Gough, CEO e fondatore di Memento Exclusives, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Alfa Romeo, dando il via all'anno con il lancio della C43 Show Car. Questo geniale pezzo di ingegneria è stato costruito internamente. Dopo il lancio ufficiale della vettura è disponibile sulla nostra piattaforma F1 Authentics, in un'emozionante asta che consentirà ai collezionisti di possedere questo fenomenale pezzo di storia”.

Alfa Romeo C42: ecco la sospensione posteriore push rod dello scorso anno Photo by: Giorgio Piola

Va aggiunto inoltre che la C43 ha evoluto la sospensione push rod dello scorso anno, avendo rinunciato per scelta alla fornitura della trasmissione e dei cinematismi della Ferrari. La squadra di Hinwil ha rivisto pesantemente l’aerodinamica della vettura, mentre è rimasta fedele alla meccanica 2022: la scatola del cambio, infatti, non è stata ridisegnata, ma è solo stata adattate alle esigenze del nuovo regolamento.