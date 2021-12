F1 | Accordo per utilizzare di più le helmet cam nel 2022

Dal Gran Premio del Belgio di quest'anno, la Formula 1 sta sperimentando una nuova mini telecamera posizionata all'interno del casco dei piloti.

Il primo a provarla a Spa-Francorchamps è stato Fernando Alonso, ma poi è stata utilizzata in diverse occasioni nella seconda parte della stagione, con Charles Leclerc che la sta utilizzando per la prima volta questo fine settimana ad Abu Dhabi.

Questa nuova soggettiva ha riscosso grande successo tra gli appassionati, e la F1 è stata felice di poter offrire una prospettiva migliore di ciò che accade all'interno dell'abitacolo dei piloti. Per questo è stato raggiunto un accordo per incrementarne l'utilizzo nella prossima stagione.

La Bell Helmets è partner della F1 in questa iniziativa, in particolare la società madre Racing Force Group, che ha firmato l'accordo con il detentore dei diritti commerciali per l'utilizzo di questa telecamera nel 2022.

Con una breve dichiarazione, RFG ha spiegato che i piloti che utilizzano i caschi Bell potranno utilizzare questa telecamera in ognuno degli appuntamenti del prossimo anno.

"La Driver's Eye è la microcamera omologata dalla FIA (8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all'altezza degli occhi sull'imbottitura protettiva all'interno del casco del pilota", spiega la nota.

"La tecnologia sarà disponibile nel corso della stagione 2022 per tutti i piloti della griglia di Formula 1 che indossano un casco Bell".

In questa stagione sono 11 i piloti che indossano dei caschi Bell. Si tratta di Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

La F1 non ha ancora deciso come estendere l'uso della telecamera il prossimo anno, e molto dipenderà dal fatto che tutte le squadre che hanno la possibilità di montarla siano felici di accettare questa tecnologia ed il suo peso extra, anche se l'impatto sarebbe minimo su una vettura di F1 che pesa circa 790 kg.

La telecamera è attualmente omologata dalla FIA solo per l'uso nei caschi Bell, e non può essere utilizzata da altri produttori nei fine settimana di Gran Premio senza passare i test di sicurezza obbligatori.