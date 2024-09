F1 | Singapore, Libere 1: svetta Leclerc nel duello con McLaren

La prima sessione di prove libere sotto le luci di Singapore è andata in archivio con il miglior tempo di Charles Leclerc, il quale ha chiesto la sessione del pomeriggio in testa fermando il cronometro sul crono di 1:31.763, ottenuto a circa quindici minuti dalla fine della sessione con gomme soft.

Un tempo che gli ha permesso di scavalcare Lando Norris, secondo a circa 76 millesimi, anche se i riferimenti, in questo momento, sono comunque relativi: oltre al fatto che si tratta solo della prima sessione, le temperature dell’asfalto erano ancora piuttosto alte e molti piloti avrebbero potuto migliorarsi negli ultimi minuti, ma la scelta di alcuni di concentrarsi sui long run ha diversificato un po’ i programmi. Norris, tra l’altro, è stato anche uno dei primi ad iniziare il run con un maggior quantitativo di benzina a bordo per la simulazione del long stint.

Da segnalare che McLaren ha scelto di girare solo con le gomme a mescola soft e media, mentre Ferrari, così come Mercedes, ha scelto di conservare un treno di coperture a banda gialla usandone invece uno di hard, con cui ha completato anche il long stint.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Terzo crono per la Ferrari di Carlos Sainz, il quale nella prima parte della sessione si è dedicato a prove comparative all’avantreno, andando a provare le ali anteriori portate dalla Rossa qui a Singapore, tra cui quella nuova che dovrebbe garantire maggior carico all’anteriore e nuove opportunità di setup, specie in questi tracciati che richiedono tanta deportanza. Lo spagnolo, che durante la sessione ha riportato qualche difficoltà nella gestone dei freni come a Baku, ha chiuso a circa un decimo da Norris e a quasi due decimi dal compagno di squadra, precedendo Max Verstappen, il quale ha finito la sessione con quarto tempo.

Bene Yuki Tsunoda, quinto con la Racing Bulls che sfoggia una livrea speciale in collaborazione con uno degli sponsor: il giapponese ha chiuso al quinto posto a circa mezzo secondo dalla vetta, mentre l’altra VCARB01, quella di Daniel Ricciardo, ha registrato il settimo miglior tempo. Tendenzialmente la vettura di Faenza ha mostrato un buon comportamento nelle curve lente nel corso della stagione e il fondo che ha debuttato qualche gara fa dovrebbe essere più efficace proprio su questa tipologia di curve più che in quelle veloci, dove il feeling non ha ancora del tutto convinto i piloti. A dividere le due Racing Bulls è stato Oscar Piastri con l’altra McLaren, il quale ha interrotto il suo long run sul finale dopo aver toccato il muro nel secondo settore, ma senza grandi conseguenze.

Chiudono la top 10 la Williams di Alex Albon, che qui si è presentata con un nuovo pacchetto tecnico a disposizione per la sola vettura del pilota anglo-tailandese date le unità limitate, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alpine di Esteban Ocon al decimo posto. Sarà indubbiamente un Gran Premio interessante per la scuderia francese, che nel corso dell’anno ha spesso faticato nel trovare il massimo dalla A524 in fase di trazione, andando a surriscaldare l’asse posteriore.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La prima Mercedes è quella di Lewis Hamilton, solamente dodicesima a circa un secondo da Leclerc, con l’inglese che dovrà lavorare sul setup avendo patito troppo il sottosterzo: nel corso del long run i tecnici gli hanno chiesto anche più volte di tenere sotto controllo i valori in fase di trazione, segnale che si deve ancora trovare qualcosa dal punto di vista del bilanciamento. L’altra W15, quella di George Russell, è sedicesima.

Chiudono il gruppo le due Haas e le due Sauber: la vettura del team svizzero nel corso della stagione ha dimostrato più volte di soffrire i circuiti con un asfalto sconnesso come quello di Singapore e gli stessi piloti non erano ottimisti alla vigilia che quello di Singapore potesse essere un weekend particolarmente positivo per la scuderia di Hinwil.