Alfa Romeo: livree di addio per Raikkonen e Giovinazzi

La Alfa Romeo Racing si presenterà al Gran Premio di Abu Dhabi con due vetture in livrea speciale per i suoi piloti.

L'ultimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1 sarà anche quello dell'addio al team Sauber da parte di Kimi Räikkönen ed Antonio Giovinazzi.

Il finlandese ha scelto di dire basta con il circus, prendendosi un momento per sè e la sua famiglia in attesa di capire cosa fare prossimamente, mentre il pugliese (scaricato in favore del cinese Guanyu Zhou) intraprenderà una nuova sfida in Formula E l'anno prossimo, per poi valutare gli scenari futuri che si apriranno per la sua carriera.

A Yas Marina sulle due monoposto svizzere appaiono messaggi sul cofano motore, a 'tagliare' a metà il logo del Biscione.

Sulla C41 #7 di Räikkönen c'è la scritta 'Dear Kimi, we will leave you alone now' (Caro Kimi, adesso ti lasceremo in pace), chiaro riferimento alla celebre frase 'Leave me alone, I know what I'm doing' (Lasciatemi in pace, so cosa sto facendo) pronunciata da 'Iceman' proprio sul tracciato arabo quando vinse il GP del 2012 con la Lotus.

Messaggio molto più semplice applicato sulla vettura #99 di Giovinazzi, dove il 'Grazie di tutto, Antonio' è la frase di saluto.

Livrea di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo