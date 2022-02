LIVE Formula 1 | Test di Barcellona, Giorno 2

03:52 Altre prove aerodinamiche per la Ferrari Sainz sta girando con gomme a mescola C3 (banda gialla sulle spalle) ed è impegnato in un run di diversi giri. Interessante notare come sull'ala posteriore della F1-75 vi sia del flow viz per capire meglio l'andamento del flussi in una componente così importante della monoposto