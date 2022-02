F1 | Mercedes W13 evoluzione in Bahrain: avrà un'arma segreta?

Carica lettore audio

La storia insegna e spesso si ripete: una Mercedes alla prima sessione di test collettivi. E poi un’altra freccia d’argento al turno successivo a distanza di una sola settimana. Era il 2019 quando la squadra di Brackley si era presentata la seconda volta a Barcellona con una macchina che racchiudeva mille pezzi diversi dalla versione base.

Il team campione del mondo Costruttori potrebbe replicare una strategia che ha funzionato a meraviglia tre anni fa. Ovviamente la W10 evoluta non era il frutto delle indicazioni che erano state raccolte con la Mercedes base, ma molto più logicamente la prima versione era l’espressione di una vettura che era stata deliberata in dicembre, mentre la seconda era il frutto del lavoro di sviluppo portato avanti fino all’ultimo in galleria del vento.

La strategia vincente verrà ripetuta anche quest’anno: la Mercedes ha deliberato una W13 che interpreta le nuove regole introdotte dalla FIA con l’adozione delle monoposto a effetto suolo e nella sessione di tre giorni che si effettuerà a Sakhir pochi giorni del GP del Bahrain farà debuttare la vera freccia d’argento.

Stando alle indiscrezioni del paddock la Mercedes porterà in pista una macchina sostanzialmente diversa da quella che sta girando, perché introdurrà delle soluzioni frutto di un approfondita analisi del regolamento 2022, cercando di interpretare le zone grigie delle norme.

La Red Bull ha nascosto la RB18 con una finta presentazione per tenere celata l’astronave di Adrian Newey agli occhi indiscreti: i concetti introdotti sulla vettura di Milton Keynes non sono copiabili in un periodo di tempo che porta al primo GP stagionale, ma la Mercedes vuole spingersi oltre.

Ross Brawn, direttore sportivo di F1, sostiene che non ci saranno idee che stravolgeranno i valori come era successo nel 2009 quando Jenson Button vinse il mondiale grazie alla trovata del doppio fondo della BGP 001.

In Bahrain saranno molte le squadre che porteranno dei pacchetti evolutivi delle monoposto che stanno girando in Spagna, eppure c’è il fondato timore che in casa Mercedes si siano tenuti l’asso nella manica da giocare nell’ultima mano di questo “nascondino”.

E l’agitazione nel paddock cresce perché i tecnici di Brackley prima di lanciarsi nella produzione della W13 più spinta devono aver informato la FIA sulla “diavoleria” che vogliono portare in pista, ottenendo l’approvazione del legislatore sulla legittimità delle soluzioni innovative.

La partita a scacchi è appena cominciata…