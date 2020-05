Verstappen e Norris alla Virtual 24h di Le Mans con Redline

Ci saranno anche Max Verstappen e Lando Norris in pista per la 24h di Le Mans virtuale che andrà in scena il weekend del 13-14 giugno in collaborazione tra ACO, FIA WEC e Motorsport Games sulla piattaforma di simulazione rFactor 2, fornita da Studio 397.

Il piloti di F1 della Red Bull e della McLaren faranno il loro debutto sul Circuit de la Sarthe, seppur solo online, grazie all'accordo raggiunto con il Team Redline, squadra che prende parte alle sim racing series ormai da quasi un ventennio.

Verstappen e Norris condivideranno il volante della Oreca 07 #20 di Classe LMP2 assieme ai giocatori online Atze Kerkhof e Greger Huttu, ma sono solo alcune delle sorprese fra le line-up delle 50 vetture iscritte all'evento che si terrà proprio nel fine settimana in cui avrebbe dovuto svolgersi quello reale, che come sappiamo è stato posticipato al 19-20 settembre causa pandemia di Coronavirus.

La lista dei partecipanti comprende 30 prototipi LMP e 20 GTE, con 10 riserve pronte a subentrare in caso di rinuncia da parte di qualcuno.