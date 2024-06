24h Nurburgring | Vince l'Audi-Scherer PHX, ma Rowe fa appello!

Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller e Dennis Marschall hanno chiuso al primo posto la 52a edizione della gara sui Monti Eifel, durata di fatto 7h22'.

La corsa era stata inizialmente interrotta con bandiera rossa poco prima della mezzanotte di sabato a causa della fitta nebbia che era scesa, con una ripartenza iniziale indicata per domenica mattina, quando la nebbia avrebbe dovuto alzarsi dal tracciato.

Ma alla fine nelle restanti 14 ore non c'è stato nulla da fare, seppur tutti abbiano provato a riprendere percorrendo cinque giri dietro la safety car. Ma con la nebbia ancora presente sul Nordschleife, il risultato della gara è stato dichiarato buono per come era in quel momento.

Atmosphere during Red Flag Photo by: Gruppe C GmbH

L'evento di quest'anno diventa così la 24 Ore del Nurburgring con la distanza e il tempo di gara più brevi: Solo 50 giri percorsi dal leader in 7h22' , battendo il record del 2021 di 59 giri in 9h30'.

Al momento della bandiera rossa di sabato sera, l'Audi #16 era in testa e ha quindi conquistato la vittoria, consegnando alla Casa tedesca il suo settimo successo alla 24 Ore del Nurburgring. Per Mies e Stippler è stata anche la terza affermazione assoluta nell'evento, mentre per Feller e Marschall si è trattato della prima.

La Manthey EMA armata della Porsche #911 di Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Thomas Preining e Ayhancan Guven ha conquistato il secondo posto, mentre la BMW RMG #72 di Dan Harper, Max Hesse e Charles Weerts si è classificata terza.

#98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Marco Wittmann Fürth, Augusto Farfus Foto di: Gruppe C GmbH

Rowe non ci sta e presenta appello dopo il ricorso respinto

Questo ha portato a una protesta da parte del team Rowe, settimo classificato, che era tra le numerose vetture che hanno effettuato la sosta ai box durante i primi giri in regime di safety car. La protesta è stata respinta, ma Rowe intende appellarsi al risultato, che rimarrà quindi provvisorio.

Il team punta al fatto che il termine della gara con la bandiera a scacchi possa essere in realtà sostituita con la bandiera rossa. In questo caso, verrebbero aggiunti i tempi del pit-stop successivo, il che garantirebbe a Rowe la vittoria grazie a quello effettuato in regime di safety car.

La Porsche "Grello" in realtà era terza al momento della bandiera rossa, mentre coi tempi di pitstop aggiunti con quest'ultima (quelli del ricorso di Rowe), la BMW-RMG #72 (Harper/Hesse/Weerts) è stata retrocessa dal secondo al terzo posto alla ripartenza, che ha mantenuto durante i cinque giri di safety car di domenica.

La gara si è decisa nella prima parte di sabato sera. Le condizioni sono state estremamente difficili in diverse occasioni, con la scelta degli pneumatici che ha giocato un ruolo decisivo.

Proprio all'inizio della gara, diverse vetture GT3 sono dovute rientrare ai box dopo essere partite con gomme slick o slick intagliate: una scelta corretta per il giro di formazione, ma sbagliata per l'inizio della gara.

Le fasi iniziali sono state caratterizzate da un duello tra la Rowe-BMW #99 (Frijns/D. Vanthoor/S. van der Linde/Farfus) di Augusto Farfus e la Porsche "Grello" con Kevin Estre al volante.

Dietro di loro, Dan Harper con la RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Weerts) ha prodotto dei veri e propri fuochi d'artificio. Dopo aver conquistato la pole position, la BMW è partita con le gomme sbagliate ed è dovuta rientrare ai box dopo il giro di formazione. Harper ha quindi lottato per risalire l'intero schieramento della Classe SP9 fino alla terza posizione.

Al primo pit stop, la "Grello" è arretrata un po' perché Estre è rimasto fuori un giro in più con le gomme da bagnato, perdendo mezzo minuto. Questo ha lasciato la Rowe BMW #99 da sola in testa allo schieramento.

Ma dopo poco più di tre ore, la gara della M4 bianco-gialla era già finita. Sheldon van der Linde è stato coinvolto in un incidente durante un doppiaggio, di cui è stata ritenuta responsabile una Porsche GT4.

Ciò ha riaperto la battaglia per la vittoria. La pioggia ha ricominciato a cadere il sabato sera, portando a diverse scelte di pneumatici e mettendo i piloti di fronte alle condizioni più difficili che si possano immaginare, dato che diverse sezioni della pista erano bagnate o asciutte a ogni singolo giro.

I pneumatici slick si sono rivelati la scelta ottimale in questa fase, ma non hanno funzionato allo stesso modo su tutte le vetture. A beneficiarne è stata l'Audi #16 della Scherer, che ha preso il comando grazie a uno stint eccezionale di Frank Stippler.

La "Grello" ha commesso un errore con le slick e ha dovuto interrompere prematuramente uno stint. La Lamborghini-Abt si è unita alla lotta per la vittoria grazie a un ottimo stint di Kelvin van der Linde, ma ha perso nuovamente terreno nelle fasi finali della pioggia quando è passata alle gomme rain per uno stint, finendo infine quinta.

Anche la Mercedes-HRT #4 si è unita alla lotta per il vertice come una delle tre che aveva scelto le gomme sbagliate alla partenza dovendo rientrare. Gradualmente, l'Haupt Racing Team è riuscito a ritornare nel gruppo di testa e ha concluso la gara al quarto posto.

Le altre Mercedes, che erano state designate per la vittoria assoluta, si sono ritirate: la GetSpeed #130 (Engel/Gounon/Schiller/Christodoulou) in seguito a una scena mozzafiato con quattro piloti che hanno provato ad affiancarsi l'un l'altro in quattro attraverso la sezione Antoniusbuche, la più veloce della pista.

Ricardo Feller con l'Audi #15 Scherer si è spostato per prendere la traiettoria laterale dalla Porsche #5 Herberth di Vincent Kolb, ma non ha visto Fabian Schillerf. Kolb è andato in testacoda a 270 km/h, ma ha avuto solo un lieve impatto e le altre due vetture sono dovute rientrare ai box. La quarta, non direttamente coinvolta, è stata la Ferrari #1 della Frikadelli Racing (Fernandez Laser/Keilwitz/Ludwig/Varrone) che ha concluso al 12° posto.

Per pura fortuna non è successo nulla di peggio. Tuttavia, la #130 era fuori dalla corsa per la vittoria, poiché la riparazione richiedeva un giro e mezzo. Sono seguite altre soste e, dopo la ripartenza, la gara si è conclusa dietro la safety car.

La Mercedes #8 di GetSpeed (Auer/Christodoulou/Ellis/Grenier) faceva parte del gruppo di testa, ma si è ritirata dopo un incidente che ha coinvolto Adam Christodoulou a Metzgesfeld, appena mezz'ora prima che la gara venisse interrotta.

La gara non è andata affatto secondo i piani per l'Aston Martin. La Vantage della Walkenhorst #34 (Krognes/Giermaziak/Pittard/Thiim) ha forato proprio all'inizio della gara e ha perso molto tempo. La migliore la #35 (Hull/Mazatis/Assenheimer) al 19° posto assoluto.

La Glickenhaus-SCG #706 (Mutsch/Mailleux/Arnold/Ledogar) ha dovuto sostituire il cambio durante la gara e si è classificata 67° assoluta. Tuttavia, è stato sufficiente per vincere la classe SPX.

#27 Red Bull Team Abt Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Kelvin Van der Linde, Marco Mapelli Lugano, Jordan Pepper Foto di: Gruppe C GmbH

Ecco perché Rowe fa appello

A poche ore dalla fine della 24 Ore del Nürburgring 2024, è scoppiata una bomba: la protesta di Rowe Racing contro il risultato della gara è stata respinta dai commissari sportivi e il team ha quindi annunciato l'intenzione di presentare ricorso.

La squadra guidato da Hans-Peter "HP" Naundorf ha ora 96 ore di tempo per presentare un ricorso al tribunale sportivo della Federazione tedesca degli sport motoristici (DMSB) a Francoforte. Il risultato della 52a edizione della 24 Ore del Nürburgring rimane quindi provvisorio.

L'antefatto è che la #98 si è fermata dopo tre giri dietro la safety car, cioè a due giri dalla fine, per effettuare un pit stop. Questo ha permesso a Rowe di prendere due piccioni con una fava: da un lato, si sarebbe trovato in una situazione strategica ideale per una ripartenza e, dall'altro, era preparato a una sosta con bandiera rossa.

"Se la gara fosse ripartita, non avremmo dovuto fare un pit stop con la nostra strategia. Le auto davanti a noi avrebbero dovuto farlo in regime di bandiera verde, perdendo 50-60 secondi su di noi", ha spiegato Naundorf in un incontro con alcuni giornalisti selezionati, tra cui Motorsport.com.

Tuttavia, si è verificata una situazione che Rowe Racing ha dichiarato di non aver nemmeno preso in considerazione: la gara non è stata fermata con la bandiera rossa, ma è stata interrotta con la bandiera a scacchi. Si tratta infatti di due eventi diversi che comportano notevoli differenze in termini di punteggio.

La possibilità di terminare prematuramente la gara è prevista dal regolamento del circuito DMSB all'articolo 17.2 (Termine della gara): "L'organizzatore può stabilire che la gara termini dopo un certo tempo, anche se non viene raggiunta la distanza prevista. Dopo l'inizio dell'evento, tale decisione richiede l'approvazione dei commissari sportivi".

Rowe sostiene quanto segue: nel bando della gara di 24h non c'è alcun articolo definito in tal senso. E anche se il regolamento del circuito fosse applicabile, non stabilisce che la gara debba terminare con la bandiera a scacchi. Rowe spera quindi che la gara venga dichiarata ferma con bandiera rossa e in questo caso si applicherebbero regole completamente diverse.

Atmosfera in bandiera rossa Foto di: Gruppe C GmbH

Grande differenza tra bandiera rossa e bandiera a scacchi

Innanzitutto, verrebbero conteggiati i due giri precedenti, come accadeva quando la gara era stata interrotta durante la notte. Inoltre, e questo è fondamentale, si applicherebbe un altro passaggio del regolamento che ribalterebbe l'intera classifica.

Si applicherebbe infatti l'articolo 35.1: "I tempi minimi di sosta ai box (comprese le eventuali penalità di tempo) validi al momento della classifica saranno aggiunti alle vetture come penalità di tempo al tempo di guida totale (del tratto di gara interrotto, per determinare la griglia di partenza per la ripresa)".

"È stata applicata anche durante l'interruzione di sabato sera - ha detto Naundorf. In effetti, è così che è stata gestita, ed è per questo che l'ordine alla ripartenza non corrispondeva al risultato alla bandiera rossa - Per analogia, se la gara viene conclusa prematuramente, non si deve ricorrere alla bandiera a scacchi, ma al codice sportivo ADAC, il che significa che i tempi di sosta ai box devono essere sommati".

In effetti, Rowe è stato solo il secondo team più intelligente in termini di strategia. In realtà, se i tempi di sosta ai box fossero stati aggiunti per compensazione, la vittoria sarebbe andata alla Porsche-Dinamic #54 (Holzer/Seefried/Buus/Dienst). Questa vettura era già rientrata ai box dopo il secondo giro di SC perché era comunque ultima nel suo giro, ha risalito la china e si è fermata nuovamente ai box nel terzo giro di SC.

A questo punto ha dovuto fare una sosta breve e ha persino superato la BMW di Rowe. Tuttavia, Dinamic non ha rispettato il tempo minimo di sosta durante la prima fermata dopo due giri di SC, motivo per cui è stata inflitta una penalità di 53 secondi.

Le vetture rientrate ai box dopo il secondo giro della SC

- Dinamic-Porsche #54 (Holzer/Seefried/Buus/Dienst)

Le vetture rientrate ai box dopo il terzo giro della SC

- Scherer-Audi #15 (Vervisch/Haase/Winkelhock/Feller)

- Lionspeed-Porsche #24 (Au/Niederhauser/P. Kolb/Dontje)

- Dinamic-Porsche #54 (Holzer/Seefried/Buus/Dienst) (seconda volta)

- Rowe-BMW #98 (Marciello/Martin/Wittmann/Farfus)

Le vetture rientrate ai box dopo il quarto giro della SC

- Frikadelli-Ferrari #1 (Fernandez Laser/Keilwitz/Ludwig/Varrone)

- HRT-Mercedes #3 (Maini/Bird/J. Owega/Beretta)

- HRT-Mercedes #6 (Haupt/Fetzer/Aron/S. Owega)

- Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Hull/Mazatis/Assenheimer)

- Falken-Porsche #44 (Heinemann/Eriksson/Menzel/Ragginger)

Naturalmente, tutte queste vetture hanno perso posizioni a causa del pit stop. Poiché non c'è stata alcuna ripartenza né ricalcolo, sono retrocesse nella classifica finale. Se Rowe avesse successo, il risultato della gara sarebbe completamente ribaltato, e tutto dipende anche dall'entità dei distacchi tra le vetture dietro la safety car.