Dakar | Auto, Tappa 7: Loeb vince e recupera minuti ad Al-Attiyah

Sébastien Loeb era chiamato a prendere l'iniziativa per cercare di mettere almeno pressione a Nasser Al-Attiyah, leader della classifica generale della 44esima edizione della Dakar, e così è stato. Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme ha colto la vittoria nella Tappa 7, quella che ha portato la carovana da Riyadh ad Al Dawadimi dopo oltre 700 chilometri di prova.

Il pilota alsaziano ha comandato la tappa per quasi tutto il tempo, sfruttando l'ottima posizione di partenza e le caratteristiche della Hunter, che, grazie a questo successo, arriva a tre vittorie in questa edizione della Dakar (2 successi per Loeb e 1 per Terranova, arrivata nella tappa prima della giornata di sosta).

Grazie a questo successo, Loeb non solo torna al secondo posto nella classifica generale superando Yazeed Al-Rajhi, ma è addirittura riuscito a ridurre il suo divario dal leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah. Ora il qatariota del team Toyota Gazoo Racing South Africa comanda con un margine di 44 minuti e 59 secondi.

Questo risultato non riapre la lotta per il successo, perché Al-Attiyah ha ancora un vantaggio considerevole nei confronti dei diretti rivali e al termine della gara mancano 5 tappe. Forse troppo poco, ma il pilota della Toyota dovrà stare molto attento, perché la Dakar è una gara piena di insidie e Loeb farà di tutto per cercare di mettergli pressione sino alla fine.

Per ciò che riguarda la tappa, Audi può essere contenta per il terzo posto ottenuto da Carlos Sainz e Lucas Cruz. L'equipaggio spagnolo ha lottato per gran parte della tappa per la vittoria, ma poi ha dovuto cedere il passo alla Hunter di Loeb e alla Hilux di Al-Attiyah. Un'altra buona notizia arriva da Stéphane Peterhansel, finalmente in Top 5 con un buon quarto posto dopo diverse sfortune nel corso della prima settimana di gara.

Yazeed Al-Rajhi perde invece la seconda posizione nella classifica generale pur avendo colto un buon quinto posto di tappa. Il saudita del team Overdrive Toyota ha perso oltre 10 minuti da Loeb, ed è per questo che ha perso la seconda piazza nella generale. Ottima prova anche dei compagni di squadra, Bernhard Ten Brinke e Lucio Alvarez, rispettivamete sesto e settimo.

L'argentino del team Overdrive Toyota ha guadagnato una posizione nella classifica generale sfruttando il problema meccanico che ha fermato Giniel De Villiers. Il sudafricano è stato costretto a fermarsi a causa di un guasto meccanico alla sua Hilux. A poco è servito l'intervento del compagno di squadra Henk Lategan: il sudafricano si è fermato per dare una mano al connazionale, ma con poca fortuna. De Villiers è riuscito a ripartire, ma da quarto è scivolato nono, ora staccato di quasi un'ora e 50 minuti.

Così Alvarez è salito al quarto posto e anche Jakub Przygonski ha potuto fare altrettanto. Il primo pilota del team X-Raid MINI in classifica è quinto, davanti a un ottimo Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme), ora sesto avendo superato Vladimir Vasiliev (su BMW X5 gestita da X-Raid).

Light Weight Prototypes: Quintero, è settebello!

Seth Quintero si avvicina sempre di più al record di vittorie di tappa in una singola Dakar trionfando anche nella Tappa 7, portando proprio a 7 i successi ottenuti in questa edizione del rally raid più celebre al mondo.

Il pilota del team Junior Red Bull Off-Road ha dato l'ennesimo segnale di superiorità ai suoi rivali, lasciando loro la semplice lotta per il secondo posto. Piazza d'onore che è stata centrata da una fantastica Cristina Gutierrez Herrero, autrice della sua miglior prestazione nella Dakar 2022 (ricordiamo che lo scorso anno riuscì a vincere una tappa).

Buon exploit del russo Pavel Lebedev, pilota del team MSK Rally, davanti al leader della classifica generale Francisco Lopez Contardo. Il cileno del team EKS South Racing continua a gestire la sua prima posizione e, probabilmente, oggi ha compiuto il passo decisivo verso la vittoria finale.

Il compagno di squadra Sebastian Eriksson non è andato oltre il decimo posto, staccato di oltre un'ora sia dal vincitore della tappa Quintero che dal compagno di squadra Lopez Contardo. Ora quest'ultimo può contare su un margine di 1 ora e 24 minuti proprio su Eriksson, mentre Cristina Gutierrez Herrero è terza, ma a oltre 2 ore dalla vetta.

Dakar 2022 - Auto - Classifica dopo la Tappa 7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota Hilux 4X4 23h52'22” 2 Loeb/Lurquin Hunter BRX Prodrive +44'59" 3 Al-Rajhi/Orr Toyota Hilux 4X4 +53'31" 00'35” 4 Alvarez/Monleon Toyota Hilux 4X4 +1h15'09" 5 Przygonski/Gottschalk MINI JCW 4X4 +1h30'04" 6 Terranova/Oliveras Carreras Hunter BRX Prodrive +1h36'55" +12'00" 7 Vasilyev/Uperenko BMW X5 +1h39'47" +5'00" 8 Prokop/Chytka Ford Raptor RS +1h44'48" +7'00" 9 De Villiers/Murphy Toyota Hilux 4X4 +1h47'14" +5'00" 10 Halpern/Graue MINI JCW 4X4 +1h58'24" +5'00"