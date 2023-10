Dakar | Prodrive, il colpo è ora ufficiale: arriva Al-Attiyah

Prodrive ha ufficializzato la manovra di mercato che è destinata a cambiare, almeno sulla carta, gli equilibri e i rapporti di forza della Dakar a partire dall'edizione 2024. Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel lasciano Toyota e approdano alla Casa britannica.

Come Motorsport.com vi aveva anticipato qualche settimana fa, l'equipaggio campione in carica correrà quindi al volante di una Prodrive Hunter T1+ e affiancherà i loro nuovi compagni di squadra, Sébastien Loeb e Fabian Lurquin. Il 9 volte iridato continuerà a correre sotto le insegne del team Bahrain Raid Xtreme, mentre Al-Attiyah sarà iscritto come Nasser Racing.

L'esordio di Al-Attiyah e Baumel al volante della Prodrive Hunter T1+ avverrà alla Baja Portalegre 500 prevista dal 26 al 28 ottobre, poi i due prenderanno il via della Dubai International Baja fissata dal 10 al 12 novembre. Questo è un programma realizzato per permettere all'equipaggio di prendere confidenza con la macchina per poi arrivare pronto alla Dakar 2024 che scatterà a gennaio.

Photo by: Prodrive Nasser Al-Attiyah, Prodrive

Nasser Al-Attiyah: "È una sensazione molto speciale venire in Prodrive, perché negli ultimi tre anni ho visto che il team ha lavorato duramente per arrivare al punto in cui si trova ora con l'Hunter".

"Sono molto felice di entrare a far parte del team Prodrive con Mathieu, perché credo che sarà uno dei più forti di questo sport. Nel corso degli anni ho vinto con tre diversi costruttori nel Rally Raid, ma vincere con una quarta vettura è un grande obiettivo per noi. Non vediamo l'ora di farlo".

David Richards, presidente di Prodrive, ha aggiunto: "L'arrivo di Nasser e Mathieu, campioni del mondo di rally raid in carica, a bordo del Prodrive Hunter per la stagione 2024 è una grande notizia".

"Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con entrambi mentre lavoriamo duramente per la Dakar di gennaio. I successi di Nasser parlano da soli e, con così tanti campionati a suo nome, sono certo che la coppia darà ottimi risultati nell'Hunter".