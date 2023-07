Dakar | Al-Attiyah lascia Toyota. Vicino l'accordo con Prodrive

Ci sono notizie che fanno più rumore di altre e, questa, è certamente una destinata a far parlare nel corso delle prossime settimane, fino all'avvio della Dakar del prossimo anno. Nasser Al-Attiyah lascerà Toyota Gazoo Racing South Africa per intraprendere una nuova avventura nei rally raid.

Così come anticipato da Relevo e confermato da fonti di Motorsport.com, il 5 volte vincitore della Dakar nella classe dedicata alle auto (3 con Toyota, 1 con MINI e 1 con Volkswagen) è pronto a mettersi nuovamente in gioco. Il nuovo contratto con Toyota non è mai stato firmato, sebbene la Casa giapponese avesse fatto pervenire diverse offerte al qatariota.

Per questo motivo Al-Attiyah abbandonerà il team con cui ha corso le ultime 7 Dakar, vincendone 3 di cui l'ultima, quella 2023, al volante della competitiva Hilux, per rimanere nel mondo dei rally raid e dare la caccia ad altre vittorie al prestigioso evento che, come tutte le stagioni, si tiene all'inizio dell'anno nuovo.

Al-Attiyah correrà l'ultimo rally con Toyota tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, la Desafio Ruta 40 de Argentina. Poi il suo contratto con il team che ha base in Sudafrica spirerà. A quel punto sarà libero, ma per poco.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Photo by: Red Bull Content Pool

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, il campione del mondo Rally Raid FIA e l'ex campione WRC2 entrerà a far parte della squadra Prodrive, che nel corso delle ultime settimane è stata protagonista per l'accordo che la vedrà correre con Dacia a partire dal 2025 e nel mercato piloti.

Quello con Dacia è un accordo molto importante, perché farà entrare il marchio di proprietà Renault nei rally raid in via ufficiale. Ma anche la scelta dei piloti fatta di recente ha la sua importanza. I primi acquisti sono stati Sébastien Loeb - a oggi pilota BRX Prodrive - e Christina Gutierrez, la quale ha fatto vedere buone cose nella categoria LightWeight Prototype nel corso delle ultime due edizioni della Dakar.

Il 52enne qatariota sarebbe la classica ciliegina su una torta già gustosa alla vista e che aspetta di essere assaporata da tutti gli appassionati della classe e della Dakar. Prodrive-Dacia diverrebbe così un'altra grande antagonista di Toyota, oltre alla già forte Audi Sport che annovera Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz (tornato a correre nelle ultime ore dopo la frattura a una vertebra patita nel gennaio scorso proprio alla Dakar in Medio Oriente).

Toyota, invece, si trova a perdere la punta di diamante del proprio progetto, dal punto di vista dei piloti. A oggi rimarrebbe con i soli Giniel De Villiers e con il giovane e promettente - ma ancora incostante - Henk Lategan. Ci si aspetta che il team sudafricano compia la sua mossa nel corso delle prossime settimane per trovare un nome che possa prendere il posto di Al-Attiyah non solo dal punto di vista numerico, ma anche per importanza e competitività.