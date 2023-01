Dakar | Auto, Tappa 10: Loeb fa poker. Al-Attiyah gestisce

Carica lettore audio

Sébastien Loeb continua a imporre il suo ritmo vincendo anche la Tappa 10 della Dakar, una delle più corte di questa edizione 2023 con i suoi 114 chilometri cronometrati, che ha portato la carovana da Haradh a Shaybah.

Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme, al volante della Hunter Prodrive numero 201, ha colto il terzo successo di tappa consecutivo pur avendo aperto la prova in virtù del successo di stage di ieri.

Mai in discussione, Loeb ha regolato l'unica Audi RS Q e-tron E2 superstite dopo i ritiri di Carlos Sainz e Stéphane Peterhasel, quella di Mattias Ekstroem, con un margine superiore ai 3 minuti.

Per Prodrive e BRX continuano i segnali incoraggianti, mentre Audi Sport - che ancora si lecca le ferite per i ritiri dei suoi equipaggi di punta - il secondo posto di oggi non fa altro le lenire dolori per una Dakar partita sotto i migliori auspici ma proseguita nel peggiore dei modi.

A completare il podio di tappa ecco l'esordiente delle meraviglie, Lucas Moraes, che sembra sempre più a proprio agio in una corsa difficile pur essendo alla sua prima edizione nel rally raid più celebre al mondo. In una tappa tutta sabbia e dune, il brasiliano del team Overdrive Racing ha regalato il miglior piazzamento odierno alla Toyota.

Moraes si è anche tolto lo sfizio di mettersi alle spalle il compagno di marca e leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah. Il qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa ora non deve fare altro che gestire l'enorme vantaggio sui rivali creato nella prima settimana di gara, quando mancano 4 tappe alla fine della Dakar.

Top 5 completata dalla Toyota GR Hilux ufficiale di Henk Lategan. Il sudafricano ha preceduto la MINI John Cooper Works del team X-Raid affidata a Jakub Przygonski. Anche oggi il polacco ha sfiorato il miglior risultato a questa Dakar: ieri lo ha perso per una penalità, oggi invece per merito di Lategan, che lo ha preceduto quando ormai il pilota della MINI aveva finito la tappa da un'ora.

Settima piazza per Yazeed Al-Rajhi, il quale è partito tardi per via dell'aiuto dato a Lategan nella tappa di ieri. Torna a ottenere un ottimo risultato Martin Prokop. L'ex pilota WRC, ora alfiere del team Orlen Benzina e al volante di un Ford Raptor RS Cross Country, ha firmato un ottavo posto importante davanti a Guerlain Chicherit (Team GCK Motorsport - Prodrive) e alla Toyota GR Hilux ufficiale di Giniel De Villiers.

L'argentino Sebastian Halpern, secondo pilota del team X-Raid MINI JCW, si è fermato all'ottavo posto davanti a Pierre Lachaume (MD Rallye Sport). Più in difficoltà Romain Dumas, pilota del team Rebellion Racing, 13esimo a 25 minuti da Loeb.

Per quanto riguarda la classifica generale, Nasser Al-Attiyah continua a dominare la corsa con un vantaggio di un'ora e 21 minuti nei confronti del primo degli inseguitori, il rookie Lucas Moraes, mentre al terzo posto c'è Sébastien Loeb.

Grazie alla vittoria di tappa ottenuta oggi, il pilota del team BRX si è avvicinato ulteriormente al secondo posto nella classifica generale. Tra Moraes e Loeb ci sono ora 16 minuti in favore del brasiliano del team Overdrive Racing.

LightWeight Prototype: svetta Quintero

Il tanto atteso Seth Quintero torna a vincere una tappa alla Dakar e lo ha fatto proprio oggi, nella tappa più corta, dell'intero programma, mettendo tutti alle proprie spalle.

Il pilota del team Red Bull Off-Road Junior ha preceduto sul traguardo Ignacio Casale, primo esponente del team X-Raid Yamaha Supported con un margine di appena 37 secondi.

La categoria dedicata ai mezzi leggeri a 4 ruote ha spesso regalato classifiche molto corte e anche oggi, complice una tappa con pochi chilometri cronometrati - appena 114 - non è stata da meno.

Terzo posto di tappa per Helder Rodrigues, pilota del team South Racing Can-Am davanti a Ricardo Porem, compagno di squadra di Ignacio Casale. Top 5 completata da Cristina Gutierrez-Herrero.

Giornata poco brillante per i piloti che si stanno giocando la vittoria di classe alla Dakar 2023. Austin Jones, secondo in classifica, si è dovuto accontentare del sesto posto davanti al compagno di squadra Mitchell Guthrie.

Ma è andata peggio a Guillaume De Mevius: il leader della classifica generale non è andato oltre il 12esimo posto, perdendo quasi 10 minuti da Quintero. Il risultato odierno conserva il belga in testa alla classifica generale, ma ora il margine su Jones si è ridotto a 7 minuti e 48 secondi.

Quintero, con la vittoria di ogg, ha ulteriormente messo al sicuro il terzo posto nella classifica generale, anche se il suo ritardo da De Mevius ammonta a oltre un'ora e 3 minuti.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 36h13'37” +0'10" 2 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h21'34" 3 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h37'23" +4'10" 4 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +1h48'37" +20'10" 5 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h10'56" +4'00" 6 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +2h45'24" +2'00" 7 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +2h50'02" 8 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +2h56'28" +8'00" 9 Han/Li SMG HW2021 +3h43'22" +1'00" 10 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +4h00'35" +0'10"