Dakar | Al-Attiyah cambia navigatore: ecco Edouard Boulanger

La Dakar 2024 di Nasser Al-Attiyah rischia di essere stato un punto di svolta per il suo presente e il suo futuro. Partito con idee bellicose e frasi altrettanto pungenti nei confronti di Audi, riconosciuta come prima rivale, il vincitore allora in carica del rally raid più celebre al mondo si è trovato presto fuori dai giochi.

Nella sua prima Dakar da pilota Prodrive, dopo aver lasciato il porto sicuro Toyota Gazoo Racing, Al-Attiyah è stato rallentato da diversi guasti sulla sua vettura che lo hanno portato prima a puntare il dito contro la fragilità delle sospensioni della Hunter T1+ Ultimate realizzata dall'engineering britannica, poi addirittura a un più eloquente e diretto: "Non voglio mai più guidare questa macchina" una volta arrivato il ritiro definitivo dall'evento.

Che Al-Attiyah fosse teso e non certo soddisfatto dell'andamento della 46esima edizione del Rally Raid era piuttosto chiaro, ma nelle ultime ore il qatariota ha preso un'altra importante decisione riguardo il suo presente e il futuro.

Il pluri vincitore della Dakar ha annunciato di aver sciolto il sodalizio che lo legava al navigatore Matthieu Baumel. Al-Attiyah si è detto non soddisfatto del lavoro che è stato svolto e per questo ha deciso di interrompere la collaborazione con il copilota francese, ora libero.

Photo by: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiya, Matthieu Baumel

A prendere il posto di Baumel saranno 2 navigatori distinti. Il primo di questi è Edouard Boulanger. Quest'ultimo ha corso con Stéphane Peterhansel nel corso delle ultime edizioni della Dakar, vincendo tra l'altro l'edizione del 2021 con MINI X-Raid a bordo della MINI John Cooper Works DKR.

Quest'anno ha disputato ancora la Dakar con il pilota più vincente nella storia del rally raid, ma è uscito quasi subito dalla lotta per la vittoria e per il podio. L'equipaggio transalpino è però risultato decisivo ai fini della conquista della vittoria finale da parte di Carlos Sainz e Lucas Cruz, loro compagni di squadra in Audi Sport.

Al-Attiyah avrà però un altro navigatore ancora che gli detterà le note nel corso delle prove speciali dei rally. Si tratta dell'italiano Giovanni Bernacchini. Il copilota azzurro, classe 1973, ha già navigato un Al-Attiyah ormai da diversi anni, soprattutto per quanto riguarda il WRC2 e il MERC. Si tratta però del cugino di Nasser, che si chiama Nasser Khalifa Al-Attiyah.

Intanto questa mattina Dacia ha presentato la Sandrider, la vettura T1+ Ultimate con cui Al-Attiyah, assieme a Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez prenderanno parte alla Dakar 2025. La vettura, equipaggiata da un V6 3 litri biturbo realizzato dalla Nissan, farà lo shakedown fra qualche settimana in Inghilterra, per poi fare l'esordio in gara a ottobre, nell'ultimo appuntamento stagionale del FIA World Rally-Raid Championship, il Rallye du Maroc.