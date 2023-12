CIAR-CIRT | Mabellini emerge dal fango e trionfa al Rally Monza

Andrea Mabellini e Virginia Lenzi si aggiudicano il Rally di Monza, prova finale della stagione 2023 di CIAR e CIRT che ha visto i protagonisti delle serie tricolore soffrire terribilmente lungo i percorsi sterrati disegnati attorno all'Autodromo brianzolo.

Condizioni al limite del proibitivo per i due giorni di competizione, con pioggia e vento che hanno martoriato le varie Speciali arrivando oggi alla cancellazione per impraticabilità del percorso del doppio passaggio sulla 'Junior' (7,33 km) previsto nel pomeriggio come PS7 e PS9.

Questo ha comportato lo svolgimento solamente della doppia 'Monza' di 2,53 km, nelle quali a Mabellini/Lenzi è stato sufficiente controllare la situazione, visto l'ampio vantaggio accumulato fra le prime 4 PS di venerdì e la prima di oggi.

A nulla sono valsi gli sforzi del duo Andreucci/Briani, più veloci nella PS8 con la loro Skoda griffata MRF Tyres, fermatasi a soli 5"5 da quella dei vincitori.

Il toscano, con già il titolo Terra in tasca vista l'assenza dall'evento del suo primo rivale Nikolay Gryazin, ha combattuto strenuamente vedendosi anche sfilare la piazza d'onore momentaneamente, ripresa con la sua solita e proverbiale grinta unita all'esperienza che gli ha permesso di precedere per una manciata di secondi la Fabia dei pimpanti Ciuffi/Cigni.

Photo by: ACI Sport Paolo Andreucci, Rudy Briani, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Rally2 Evo

Lontanissimi tutti gli altri rimasti giù dal podio e armati di Skoda, primi dei quali Andolfi/Gonella a pagare un problema di trasmissione al mattino che li ha fatti procedere con due sole ruote motrici a disposizione, ma comunque i migliori per quanto riguarda la classifica CIAR.

Ci hanno provato a riprenderli Oldrati/Ciucci, ma si sono fermati ad un soffio e quindi accontentatisi della Top5, tenendosi alle spalle con un comodo margine la vettura ceca di Re/Menchini, che ha avuto la meglio di Gianesini/Bergonzi, autori di una grandissima risalita fino al settimo posto.

Scendono ottavi nel finale Aragno/Guzzi, capaci di mettersi dietro per soli 0"6 Gilardoni/Bonato, mentre la Top10 generale viene completata da Chentre/Bay, fuori dalla quale restano con ampi distacchi Bontempelli/Mattioda e Bonanomi/Rossetto, autori del miglior crono nella PS10.

Ritirato dopo le prove di ieri il Campione CIAR in carica Andrea Crugnola a causa di un infortunio al polso; nulla di grave per il varesino, che però avendo già messo in bacheca il titolo assoluto assieme a Pietro Ometto ha preferito non correre ulteriori rischi.

CIAR-CIRT - Rally di Monza: Classifica Finale