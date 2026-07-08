Asian LMS | ACO definisce le formazioni PRO/AM per le HYPERCAR, ma restano interrogativi sul 2026/2027

In attesa di conoscere il calendario 2026/2027, la Asian Le Mans Series ha definito lo schema di piloti che potrà prendere parte alla nuova Classe HYPERCAR che entrerà in azione già dalla prossima edizione.

Come anticipato già nell'inverno scorso e ribadito anche in sede di annunci in occasione della 24h di Le Mans a giugno, la categoria sarà riservata ad equipaggi PRO/AM e alle vetture LMH e LMDh.

La condizione principale è che in tutte le formazioni sia presente un pilota con licenza Bronze e non più di un Platinum, mentre sarà libera la composizione delle altre soluzioni con Gold e Silver.

Di fatto, le possibilità che emergono sono le seguenti:

Bronze/Gold/Platinum

Bronze/Gold/Gold

Bronze/Silver/Platinum

Bronze/Silver/Gold

Partenza di Gara 2 Foto di: Shameem Fahath

“Perché abbiamo scelto queste regole? Il nostro obiettivo principale è evitare formazioni puramente ufficiali, composte esclusivamente da professionisti, nella categoria", recita la nota ufficiale.

"Stabilendo questi limiti, diamo ai team privati la libertà di creare combinazioni di piloti diverse ed entusiasmanti. Inoltre, uno degli obiettivi chiave di questa nuova regola è attribuire un ruolo reale e significativo ai piloti Gold. Questa struttura garantisce loro di rimanere parte preziosa ed essenziale di un team vincente".

“Adottando gli stessi identici criteri della LMP2 PRO/AM, ci affidiamo a un format che si è già dimostrato di grande successo. Siamo certi che ciò creerà un fantastico mix di piloti e garantirà gare Hypercar incredibili nell’Asian Le Mans Series!”

I primi a mostrare interesse sono stati gli uomini di BBM Sport con Kryton Lentoudis a guidare l'acquisto della vecchia Peugeot 9X8 senza ala, mentre a seguire è arrivata la conferma anche da parte di AF Corse e François Perrodo, pronti a schierare una Ferrari 499P.

L'ultima notizia riguarda Isotta Fraschini e Michelotto Engineering, contattati da High Class Racing per rimettere in moto la Tipo 6 LMH-C che aveva interrotto il suo programma WEC a metà 2024.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Müller, Jean-Eric Vergne Foto di: Erik Junius

Diverse voci, ancora tutte da confermare e verificare come veridicità, hanno ruotato a dismisura attorno alle altre vetture della griglia, in particolar modo Porsche e Lamborghini; in quest'ultimo caso, lo stesso Capo del Motorsport, Andrea Reggiani, ha ribadito nell'intervista rilasciata a Motorsport.com che per il momento la SC63 rimarrà ferma, in attesa di eventuali sbocchi professionali concreti.

Al di là della marea di stucchevoli chiacchiere sull'argomento che ad ogni gara emergono da ogni angolo del paddock e di chi pare voglia in tutti i modi tirare la classica volata a qualcuno, la verità è che ci sono due cose molto importanti da tenere bene a mente: i budget richiesti per mettere in pista questi mezzi e le incertezze sul calendario, che sono per forza di cose legate direttamente.

I conflitti in Medio Oriente hanno anche fatto pensare di poter svolgere l'Asian LMS in Europa, rendendola di fatto una ELMS Winter Series, cosa che da un certo punto di vista potrebbe aiutare i team e gli investitori che hanno base nel Vecchio Continente.

Di contro, più passa il tempo e meno sicurezze ci sono riguardo a lunghe e costose trasferte che si andranno ad affrontare, qualora la situazione geopolitica dovesse effettivamente - e sperabilmente, s'intende - sistemarsi, mettendo tutti davanti a corse contro il tempo che non sempre sono sinonimo di efficienza e buon fine.

La palla è in mano ad ACO e agli organizzatori delle gare che negli ultimi anni hanno avuto sede a Dubai, Sepang e Yas Marina come eventi doppi, ma al momento spettatori di un quadro mondiale che lascia tutti fermi alla finestra in attesa di notizie e sviluppi: le settimane estive non saranno calde solamente per il sole ferragostano...