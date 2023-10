IGTC | Tre Ferrari al via della 8 Ore di Indianapolis

Sono tre i team al via con le vetture del Cavallino Rampante: in classe Pro è iscritto Conquest Racing, già vincitore due volte nella stagione americana in corso, mentre in Pro Am Triarsi Competizione sarà affiancato da Sky Tempesta Racing, quest’ultimo protagonista della serie che riunisce alcune delle corse di durata, riservate alle vetture GT, più famose al globo.

L'anno scorso Ferrari ottenne il secondo e il quarto posto assoluti a Indianapolis con AF Corse, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

Classe PRO

Per Conquest Racing ad affiancare Alessandro Balzan e Manny Franco sulla Ferrari 296 GT3 numero 21, che ha di recente ottenuto le prime vittorie negli Stati Uniti sul circuito di Road America, ci sarà la pilota ufficiale della Casa di Maranello Lilou Wadoux.

La 22enne francese è entrata nella storia del FIA WEC vincendo lo scorso mese di aprile la 6 Ore di Spa con Alessio Rovera e Louis Perez-Companc.

Nelle fila dell’equipaggio vi è l’esperto Balzan, secondo classificato a Indy nel 2020 (con AF Corse), che a Indianapolis si è piazzato quinto in classe Pro e sesto assoluto l'anno scorso con il team Conquest Racing al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

#023: Triarsi Competizione, Ferrari 296 GT3, GTD: Charles Scardina, Onofrio Triarsi, Alessio Rovera Photo by: Art Fleischmann

Classe PRO AM

Triarsi Competizione completa la sua stagione in PRO AM affidando il volante a Ryan Dalziel, Justin Wetherill e a Onofrio Triarsi sulla Ferrari 296 GT3 #33.

Il team è salito sul podio nell'ultima gara disputata a Sebring, dove ha ottenuto il miglior risultato stagionale con un secondo posto, dopo il terzo al Virginia International Raceway.

Sky Tempesta Racing farà il suo debutto in America con la 488 GT3 Evo 2020 #535 di Eddie Cheever III, Chris Froggatt e Jonathan Hill. Cheever è il figlio dell'ex pilota americano di Formula Uno, vincitore della 500 miglia di Indianapolis nel 1998 Eddie, mentre Froggart ha vinto la serie europea del Ferrari Challenge 2018 ottenendo dieci successi stagionali.