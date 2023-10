IGTC | 8h di Indianapolis: Mercedes, Porsche e BMW per il titolo

I primi Campioni dell'Intercontinental GT Challenge potrebbero essere incoronati questo fine settimana alla 8 Ore di Indianapolis, quarto round della stagione 2023.

Delle 22 vetture iscritte, 13 hanno diritto a ottenere punti: BMW, Mercedes-AMG e Porsche hanno nominato quattro rappresentanti ufficiali, due dei quali sono anche eleggibili per la Independent Cup, mentre una terza vettura completerà lo schieramento rientrando nella graduatoria del GT World Challenge America.

Chi è che potrebbe già festeggiare nel fine settimana? BMW e Jonathan Hui hanno l'occasione di conquistare le rispettive corone dei Costruttori e dell'Independent Cup, dove Craft-Bamboo, Mercedes-AMG, Raffaele Marciello, Daniel Morad e il Campione in carica dell'IGTC, Daniel Juncadella, vinsero 12 mesi fa. Ma la classifica generale piloti non potrà essere decisa ufficialmente a Indy, nonostante Jules Gounon sia in vantaggio di 15 punti su Luca Stolz e Philipp Eng e di altri cinque su Augusto Farfus e Maxime Martin.

Il franco-andorrano potrebbe mettere fuori gioco tutti e quattro vincendo o arrivando anche quarto. Tuttavia, il suo risultato verrebbe eguagliato dal suo compagno di equipaggio Marciello, che parte con 19 punti di distacco, sei in meno di quelli disponibili dato che manca ancora la 12 Ore del Golfo del 10 dicembre.

I due condividono anche una Mercedes-AMG nel GTWC Europe e hanno conquistato insieme il titolo della Endurance Cup a Barcellona lo scorso fine settimana. Tuttavia, a seconda dei risultati di Indy, diventeranno rivali nel campionato Intercontinental se si divideranno nella gara ad Abu Dhabi.

Nel frattempo, BMW, con nove punti di vantaggio nella classifica costruttori, ha la possibilità matematica di conquistare il titolo a Indianapolis. Avrà bisogno di un vantaggio di 44 punti - ottenibile solo in caso di vittoria di uno dei suoi nominativi - se vorrà festeggiare con un round di anticipo.

Il ritiro dalla serie di Kenny Habul significa che tre piloti sono in lotta per gli onori della Independent Cup questo fine settimana. Solo il già citato Hui di Sky Tempesta può aggiudicarsi il campionato prima di Abu Dhabi, dato che al momento ha 13 punti di vantaggio su Stephen Grove, mentre Antares Au - che ha ottenuto il massimo di 25 punti alla 24 Ore di Spa - parte cinque posizioni più indietro.

Se entrambi si ritirano, ad Hui basterà concludere la gara per essere incoronato Campione, nonché vincitore del secondo titolo in meno di una settimana per lui, poiché lo scorso weekend ha conquistato la corona in Bronze Cup nel GTWC Europe assieme a Chris Froggatt ed Eddie Cheever. La stessa formazione si presenta a Indy, anche se al volante di una Ferrari anziché di una McLaren.

Azione di gara Photo by: BMW Motorsport

BMW: 3 M4 in PRO, una in PRO-AM

La M6 GT3 di precedente generazione ha vinto la 8 Ore di Indianapolis nel 2020, mentre la M4 GT3 attuale ha conquistato le ultime due vittorie dell'IGTC, rispettivamente a Kyalami e a Spa. Questi risultati hanno catapultato BMW in testa al campionato costruttori con due gare ancora da disputare.

Ora i suoi due piloti PRO, entrambi schierati dalla squadra ufficiale WRT, hanno il potenziale per estendere ulteriormente la serie di vittorie e il vantaggio in campionato. Eng ha vinto a Spa insieme a Nick Yelloly e Marco Wittmann, ma è da solo in cima alla classifica dell'IGTC dopo essere arrivato secondo in Sudafrica con Dries Vanthoor e Sheldon Van Der Linde.

Tuttavia, dato che le loro possibilità di vincere il campionato si sono di fatto esaurite con il ritiro in Belgio, chi meglio di due dei piloti GT più veloci al mondo può insidiare l'austriaco?

Il titolo di Farfus del 2020 è dovuto in gran parte alla vittoria a Indy con la BMW, e il brasiliano potrebbe ancora diventare il primo due volte Campione IGTC. Il deficit di 20 punti di lui e Martin, tuttavia, significa che devono battere Gounon per avere una speranza realistica di lottare per la corona ad Abu Dhabi. A loro si aggiunge Charles Weerts, vincitore a Kyalami con Vanthoor e Van der Linde all'inizio dell'anno.

Ciascun costruttore può includere tre piloti PRO nel suo contingente IGTC di quattro auto, e BMW ha colto questa opportunità nominando i protagonisti del GTWC America, che l'anno scorso si sono aggiudicati la PRO-AM nello stesso evento. Ci si aspetta quindi che Chandler Hull e i piloti ufficiali Bill Auberlen e Robby Foley possano essere grandi protagonisti.

ST Racing, il cui equipaggio PRO-AM accoppia Samantha Tan e Jake Walker con il giovane asso americano della BMW Neil Verhagen, completa l'elenco dei BMW candidati all'IGTC.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Sheldon Van Der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts Photo by: BMW Motorsport

MERCEDES: due AMG GT3 in PRO e due in PRO-AM

La Mercedes ha due iscrizioni PRO gestite da GruppeM e Craft-Bamboo, ottimizzando le possibilità di mantenere il comando del campionato piloti e il massimo dei punti per i costruttori. Gounon e Stolz hanno condiviso la vittoria a Bathurst in febbraio, ma sono stati divisi sia a Kyalami che a Spa.

Tuttavia, sono ancora i due rappresentanti della Mercedes-AMG meglio piazzati e quindi rimangono separati al penultimo appuntamento, dove a due schieramenti di livello mondiale si aggiungono un paio di PRO-AM. Marciello è quinto nella classifica IGTC, ma affianca Gounon - per ora - insieme a Maximilian Goetz, che corre anche per Craft-Bamboo nel GTWC Asia.

Juncadella, invece, spera di ripetere la vittoria della 8 Ore 2022 ora abbinato a Stolz e Maro Engel. Solo le due vetture meglio piazzate di ciascun marchio otterranno punti per i costruttori e, in caso di insuccesso di una delle vetture ufficiali di Mercedes-AMG, la Casa potrà contare anche sul settore PRO-AM.

George Kurtz e Colin Braun di CrowdStrike by Riley sono principalmente concentrati sulla conquista del titolo nazionale ma, con il supporto di Nolan Siegel, dovrebbero essere anche protagonisti del campionato piloti IGTC. Lo stesso vale per Jeff Burton e Corey Lewis, che sulla vettura #91 di DXDT sono affiancati dal pilota Mercedes-AMG, Philip Ellis.

#999 GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Maro Engel, Mikael Grenier, Raffaele Marciello Photo by: Gruppe C GmbH

PORSCHE: due 911 in PRO e in PRO-AM

A differenza dei suoi rivali dell'IGTC, le due iscrizioni PRO di Porsche sono gestite da team statunitensi e da frequentatori abituali del GTWC America, mentre quelle di PRO-AM provengono entrambe da più lontano.

Wright Motorsports non è estranea alle partecipazioni internazionali, dopo aver corso in precedenza a Laguna Seca e Indianapolis. Nella loro 911 GT3-R figura anche Jan Heylen, uno dei professionisti più veloci del GTWC America.

Anche MDK Motorsport ha già partecipato a una gara dell'IGTC, ma alla 12 Ore del Golfo dello scorso anno, dove schierò una Ferrari. La sua partecipazione è caratterizzata dal talento ufficiale Matteo Cairoli.

Le altre candidature di Porsche sono in PRO-AM e Independent Cup. La 911 di Grove Racing ha come protagonista Earl Bamber, che conosce le Porsche meglio di chiunque altro, condivisa col duo padre-figlio Stephen e Brenton Grove. Anche Huber Motorsport è presente con una 992 per Au, Alfred Renauer e il giovane Laurin Heinrich. Quest'ultimo, che ora gareggia nel DTM e nel GTWC Europe, ha conquistato il titolo della Porsche Carrera Cup Germany con Huber la scorsa stagione.

#4 Grove Racing Porsche 911 GT3R: Stephen Grove, Brenton Grove, Anton De Pasquale Photo by: SRO

IL PROGRAMMA

Mercoledì 4 ottobre

Test 1: 16;30 – 18;00

Test 2: 21;00 – 22;30

Giovedì 5 ottobre

Test Bronze: 21;25 – 21;55

Venerdì 6 ottobre

Prove Libere: 00;45 – 2;15

Pre-Qualifiche: 17;25 – 18;55

Qualifiche 1: 21;35 – 21;50

Qualifiche 2: 21;57 – 22;12

Qualifiche 3: 22;20 – 22;35

Sabato 7 ottobre

Pole Shootout (Top10): 00;45 – 1;00

Gara: 18;15 (8 Ore)

IGTC - 8h di Indianapolis: Elenco Iscritti