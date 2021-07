WTCR: Vervisch regala il primo trionfo all'Audi in Gara 2

Dopo la Pole Position centrata ieri in qualifica, Frédéric Vervisch regala anche il primo successo alla nuovissima Audi RS 3 LMS imponendosi in Gara 2 del FIA WTCR al MotorLand Aragón.

Il portacolori del Comtoyou Team Audi Sport è stato impeccabile fin dallo spegnimento dei semafori, tenendosi dietro la Lynk & Co 03 di Thed Björk (Cyan Performance) e il suo compagno di squadra Gilles Magnus (Comtoyou-RACB National Team) per tutti i 13 giri percorsi, senza mai mollare il primato nemmeno quando la Safety Car è dovuta entrare in pista al 9° passaggio a causa del ritiro di Tom Coronel, rimasto in panne con l'Audi della Comtoyou-DHL.

Anche alla ripartenza, Vervisch ha tenuto a bada Björk senza particolari patemi, anche perché lo svedese era più impegnato a chiudere la porta ad un aggressivo Magnus, più volte fattosi vedere con qualche toccatina al rivale.

Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) ottiene invece un quarto posto preziosissimo perché gli consente di rimanere leader della classifica piloti con la sua Hyundai Elantra N.

Il francese beneficia della foratura accusata da quella di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) all'ultima tornata, con l'ungherese che già qualche giro prima aveva dovuto alzare il piede per sospette vibrazioni, fino a ritrovarsi su tre ruote.

Questo ha consentito a Nathanaël Berthon di risalire in Top5 con la seconda Audi della Comtoyou-DHL, dopo che il francese si era scambiato la posizione un paio di volte con Coronel.

Dopo la grande vittoria di Gara 1, Gabriele Tarquini porta l'unica Hyundai della BRC superstite al traguardo con un buonissimo sesto posto; scattato decimo, il "Cinghiale" ha guadagnato una posizione già al primo giro, poi si è sbarazzato della Lynk & Co di Yann Ehrlacher (Cyan Racing) al 2° e nel finale ha raggiunto anche Berthon, ma senza riuscire ad insidiarlo.

Ehrlacher termina settimo, il che lo tiene a -8 punti in classifica da Vernay, con Luca Engstler che mostra i muscoli guadagnando l'ottavo posto sulla Hyundai dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team al termine di un bel duello con la Lynk & Co di Yvan Muller (Cyan Racing).

L'alsaziano ha sofferto parecchio e in chiusura ha dovuto lasciare anche la nona piazza ad un pimpantissimo Rob Huff, risalito dall'ultima casella della griglia con grinta e sportellate al volante della Cupra Leon Competicion preparata dalla Zengő Motorsport.

Muller completa la Top10 davanti alla Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri: l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha dovuto sudare parecchio con la macchina costruita dalla JAS Motorsport gravata di 80kg di zavorra per regolamento, tenendosi alle spalle la Cupra di Mikel Azcona (Zengő Motorsport), scivolato indietrissimo al via pattinando più volte, ma capace di risalire la china.

A punti concludono anche le altre Honda affidate a Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Tiago Monteiro ed Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).

Restano a mani vuote le Hyundai Elantra N della Target Competition condotte da Andreas e Jessica Bäckman, e le Cupra di Bence Boldizs e Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers' Academy), segnalando che lo spagnolo era in Top15 prima che finisse nella ghiaia dopo una sportellata con Guerrieri, crollando in fondo al gruppo.

KO pure Santiago Urrutia (Cyan Performance), sulla cui Lynk & Co si è verificata una foratura al giro 5 quando l'uruguagio aveva superato Muller.