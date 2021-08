WTCR: Urrutia domina Gara 2 all'Hungaroring

Santiago Urrutia trionfa in Gara 2 del FIA WTCR all'Hungaroring dominando dal primo all'ultimo giro dei 15 in programma.

Va subito detto che il poleman Rob Huff si è trovato costretto a partire dalla pit-lane, dopo che i meccanici della Zengő Motorsport hanno rimesso in sesto la sua Cupra Leon Competicion, sulla quale aveva ceduto la ruota anteriore sinistra in Gara 1.

Questo ha dato modo al portacolori della Cyan Performance di ritrovarsi di fatto nella prima casella dello schieramento, e pure dal lato interno come traiettoria. Alla prima frenata, Urrutia ha tenuto benissimo la sua Lynk & Co 03 davanti alla Honda Civic Type R della JAS Motorsport condotta dal pimpante Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e all'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing).

Ancora una volta, Mikel Azcona si è fatto largo dietro di loro duellando aspramente con le Lynk & Co di Yann Ehrlacher e Yvan Muller (Cyan Racing), e Thed Björk (Cyan Performance), salendo al quarto posto con l'altra Cupra della Zengő Motorsport.

Disastro invece in casa BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, con contatti che nelle prime curve hanno mandato in testacoda la Hyundai Elantra N di Norbert Michelisz e messo K.O quella di Gabriele Tarquini. L'ungherese ha poi ripreso la corsa, riuscendo a terminare in zona punti.

La gara non ha avuto molti spunti esaltanti, se non per il terzo posto che Vervisch e Azcona si sono giocati fino all'ultimo, dietro agli imprendibili Urrutia e Girolami.

L'uruguagio trionfa davanti all'argentino, il belga invece ha la meglio sullo spagnolo, con Ehrlacher, Muller e Björk a giungere quinto, sesto e settimo, seguiti dalla Honda di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e dall'Audi del vincitore di Gara 1, Gilles Magnus (Comtoyou Racing).

Nel post-gara arrivano peprò 5" di penalità per Girolami (reo della tamponata a Michelisz), che quindi scivola quinto, facendo salire sul podio Azcona.

In Top10 abbiamo anche la Honda di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), davanti al compagno Tiago Monteiro. Punti pure per l'Audi di Nathanaël Berthon (Comtoyou Racing-DHL), le Hyundai di Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Michelisz e Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team).

Ancora a bocca asciutta entrambe le Cupra della Zengő Motorsport Drivers' Academy affidate a Jordi Gené e Bence Boldizs, così come Tom Coronel con l'altra Audi della Comtoyou-DHL, Huff e le Hyundai di Target Competition nelle mani di Jessica ed Andreas Bäckman.

Fra l'altro i fratelli svedesi sono nuovamente dietro al loro compagno e wildcard Nicola Baldan, 20° al traguardo all'esordio nella massima serie turismo.