WTCR: ufficiale il calendario di 6 eventi con Adria gran finale!

Come anticipato da Motorsport.com, il WTCR − FIA World Touring Car Cup quest'anno correrà tutta la stagione in Europa e come gran finale si andrà all'Adria International Raceway a metà novembre.

Il calendario è stato inevitabilmente rivisto causa pandemia di Coronavirus che ha impedito lo svolgimento della prima parte dell'anno, rendendo quindi impossibile spostarsi poi in Asia per le gare successive all'estate.

Il promoter Eurosport Events aveva confermato che l'idea era quella di rimanere nel Vecchio Continente, cercando di organizzare più corse possibili all'interno dello stesso weekend.

Per questo alla fine saranno sei gli appuntamenti, con 16 gare totali spalmate nell'arco dei fine settimana. Si parte dal Salzburgring a metà settembre con le prime due, proseguendo poi con la spettacolare tappa del Nürburgring Nordschleife nel contesto della 24h, che con il suo spostamento ha consentito quindi di recuperare una data inizialmente cancellata.

A seguire avremo un ottobre ricco d'azione con le tre gare di Slovakia Ring ed Hungaroring (anche questa recuperata dalla cancellazione), poi la novità Aragón, anche qui con tre round.

Il campionato si concluderà come già detto da Motorsport.com il weekend del 13-15 novembre ad Adria, per quella che sarà la primissima WTCR Race of Italy della storia e il ritorno in Italia della massima serie turismo dai tempi del WTCC.

Chiaramente Eurosport Events osserverà tutte le norme vigenti riguardo restrizioni, sanificazioni, distanziamento e quant'altro sarà necessario perché ogni manifestazione possa avere luogo. La FIA Touring Car Commission ha ricevuto la bozza del calendario il 26 maggio ed è stata approvata dalla FIA.

WTCR – FIA World Touring Car Cup - Calendario 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare