WTCR: tripletta Honda in Gara 3 con Guerrieri-Monteiro-Girolami

Esteban Guerrieri completa il suo fantastico weekend dell'Hungaroring aggiudicandosi pure Gara 3 e riaprendo i giochi per la conquista del titolo piloti del FIA WTCR.

Dopo il successo in Gara 1, l'argentino ha sfruttato al meglio la partenza dalla Pole Position anche del terzo round per tenere la testa della corsa per tutti i 15 giri in programma, precedendo con la sua Honda Civic Type R quelle di Tiago Monteiro e Néstor Girolami.

Complice l'ottavo posto del leader del campionato Yann Ehrlacher, Guerrieri riduce a -22 il distacco in classifica dal francese della Cyan Racing Lynk & Co.

In casa Honda-JAS Motorsport si festeggia quindi la tripletta, anche se al via - mentre Guerrieri girava primo - ci sono state scintille tra gli altri tre perché Attila Tassi non ha avuto un buono spunto ed è stato infilato da Monteiro all'interno, ricevendo poi una "spigolata" da dietro da parte di Girolami che lo ha fatto scomporre, in modo da consentire anche all'argentino di passare.

Dell'episodio ha beneficiato pure Jean-Karl Vernay, salito quarto con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, mentre Mikel Azcona ha iniziato il suo pressing su Tassi al volante della Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport.

Dietro a loro, le Lynk & Co di Ehrlacher e del suo compagno Yvan Muller, più quella di Santiago Urrutia (Cyan Performance) hanno avuto parecchio da fare per tenere le rispettive posizioni, visto che ben presto le Hyundai i30 N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse condotte da Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz si sono sbarazzate dell'Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team).

Guerrieri, Monteiro e Girolami hanno proseguito con il loro ritmo, ma seguite da vicinissimo da Vernay, che però si è visto arrivare in scia Azcona dopo il sesto giro, quando lo spagnolo ha superato Tassi.

Guerrieri ha anche avuto un problema col passaruota anteriore destro perdendo il rivestimento interno, ma in generale il sudamericano non ha dato mai l'impressione di poter staccare le altre macchine della Münnich Motorsport.

Intanto Tarquini ha dato il via al suo personalissimo show passando in sequenza Urrutia, Muller e infine Ehrlacher risalendo da 13° a 7° con la sua proverbiale grinta da "Cinghiale", mentre Michelisz non è riuscito a seguirlo superando solamente Berthon e Urrutia.

L'uruguagio ha provato anche a rispondere al Campione in carica, ma al giro 10 si è ritrovato con l'anteriore destra forata in seguito ai ripetuti contatti.

Azcona ha invece rotto gli indugi con Vernay all'11° passaggio scavalcandolo di forza nella lotta per il quarto posto, dando modo alle Honda di staccarsi leggermente da loro, tagliando il traguardo con Guerrieri per la seconda volta primo nel weekend, e il duo Monteiro-Girolami a completare il podio.

Azcona e Vernay sono in Top5 e il francese regala il terzo successo nel WTCR Trophy al Team Mulsanne-Romeo Ferraris, allungando a +8 nella classifica mondiale riservata ai privati.

Tassi deve accontentarsi del sesto posto resistendo nel finale all'arrembante Tarquini, Ehrlacher e Muller chiudono la Top10 assieme a Michelisz.

Berthon resta invece 11°, Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) è dietro al francese, ma solo dopo che ha rifilato una sportellata all'Alfa Romeo della wildcard Luca Filippi (Team Mulsanne-Romeo Ferraris) nel corso del giro 7, fermando la rimonta del piemontese che deve accontentarsi del 15° posto.

Fra lui e lo svedese troviamo le Audi griffate Comtoyou DHL e RACB National Team di Tom Coronel e Gilles Magnus, con Luca Engstler che deve ringraziare il suo team per la miracolosa riparazione della Hyundai con la quale il tedesco è 16° dopo il botto di Gara 2.