WTCR: strepitoso Tarquini, trionfo con la Hyundai in Gara 1

Un Gabriele Tarquini al limite della perfezione trionfa in Gara 1 del FIA WTCR al MotorLand Aragón, ritrovando il successo dopo tanto tempo (Ungheria 2019 la sua ultima affermazione).

Il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse non ha sbagliato nulla e fin dal via ha approfittato della partenza dalla Pole Position della griglia invertita per tenere la sua Hyundai Elantra N davanti alla Cupra Leon Competición di Mikel Azcona.

Il ragazzo della Zengő Motorsport ha pressato per i primi due giri il "Cinghiale", che però è fuggito via successivamente, andando a transitare sotto la bandiera a scacchi con 1"8 di margine sullo spagnolo.

"Non è stata una gara facile, come forse da fuori è sembrata. Azcona mi ha pressato a lungo e quindi l'ho dovuto tenere d'occhio negli specchietti, ma è un successo importantissimo per noi e la Hyundai, dunque sono contentissimo, anche perché in Qualifica punti non se ne prendono. Siamo stati competitivi anche se zavorrati", ha commentato Tarquini in parco chiuso.

Non è stata la gara ricca di scintille che ci si aspettava, ma qualche bel duello lo abbiamo vissuto ugualmente.

Tom Coronel va a completare il podio con l'Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team DHL, vincendo anche la classifica del WTCR Trophy riservata ai concorrenti privati e precedendo il compagno di squadra Nathanaël Berthon.

Il Campione in carica Yann Ehrlacher era partito tenendo il terzo posto, ma già al secondo passaggio è stato costretto a cedere il passo a Coronel e Berthon, dovendosi accontentare della Top5.

Fra l'altro il francese della Cyan Racing Lynk & Co è il migliore delle 03 TCR e ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio dell'Audi di Gilles Magnus (Comtoyou-RACB National Team) e dell'altra Hyundai-BRC condotta da Norbert Michelisz.

Ottavo si classifica Frédéric Vervisch sulla quarta Audi della Comtoyou, autore del sorpasso che al giro 5 gli ha consentito di mettersi alle spalle la Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance).

Lo svedese si è trovato pure in lotta con Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), al quale ha dato la nona piazza al giro 6, andando quindi a completare la Top10 davanti alle 03 di Yvan Muller e Santiago Urrutia, ai ferri corti in avvio di gara e a rischio di essere beffati pure dalla Hyundai di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), tredicesimo al traguardo.

A punti vanno anche Jordi Gené sulla Cupra griffata Zengő Motorsport Driver's Academy e Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), unica Honda Civic Type R a riuscirci dato che le vetture costruite dalla JAS Motorsport partivano dalle retrovie e gravate del massimo di zavorra prevista dal regolamento.

Nessuno degli altri ragazzi Honda prende qualcosa: Attila Tassi e Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) terminano 18° e 21° - il portoghese arretrato anche per un Drive Through comminatogli per una infrazione in fase di schieramento in griglia - mentre Néstor Girolami chiude 19° con l'altra Civic della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

A secco rimangono pure la Cupra di Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy), sedicesimo, e le Hyundai della Target Competition guidate da Andreas e Jessica Bäckman (17° e 20° posto per loro).

Ritirato al giro 6 Rob Huff sull'altra Cupra della Zengő Motorsport, prorio mentre l'inglese era riuscito ad agguantare la 14a posizione.