WTCR: sorpresa Zengo Motorsport con due Cupra, una è per Boldizs

Sale il numero delle auto iscritte al FIA WTCR per la stagione 2020, con la Zengő Motorsport che un po' a sorpresa ha scelto di intraprendere una nuova avventura nella massima serie turismo con due Cupra TCR.

La squadra ungherese aveva interrotto il suo percorso nel FIA WTCC dopo il 2017, concentrandosi sugli altri campionato TCR, sempre dando spazio ai giovani di casa propria.

La linea verde continua per la compagine diretta da Zoltán Zengő, che come primo pilota ha scelto il 22enne Bence Boldizs, reduce dalle prime esperienze con la Suzuki Swift in Hankook Racer Cup e nel campionato nazionale.

L'idea è di intraprendere un percorso simile a quello che ha portato Norbert Michelisz a diventare poi pilota ufficiale e Campione del Mondo.

"La Suzuki aveva 100CV, le TCR 360CV, quindi è un grande salto per me. Come primo anno, e nelle prime gare, sarà molto importante imparare il più possibile perché siamo in una fase di apprendistato e questo è quello che conta. Conosco bene Hungaroring e Slovakia Ring, mentre negli altri tracciati non sono mai stato", ha detto Boldisz, che nel frattempo si sta allenando con le gare virtuali prendendo parte alla TCR Europe SIM Racing Series

“E' un grande piacere per me essere qui, la Zengő Motorsport è conosciutissima e ha una bella storia nel Mondiale Turismo, infatti Zoltán Zengő scelse Norbert Michelisz. Sono grato al team, alla famiglia e a tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo".

Zengő ha confermato l'intenzione di puntare sui giovani, ma affiancandogli un concorrente d'esperienza che annuncerà più avanti.

"La missione della Zengő Motorsport è scovare ragazzi come Bence e dargli una occasione. In Hankook Racer Cup ha già dimostrato il suo valore e ho visto un potenziale Campione in lui. Seguiamo sempre le carriere dei giovani, ringrazio il manager del George Racing Team, Gábor György, per averci dato molte informazioni su Bence che ci hanno aiutato a sceglierlo fra tanti altri talenti ungheresi".

“Non abbiamo grandi obiettivi per la prima stagione, voglio solo che faccia più esperienza possibile coprendo molti km in pista, diventando più professionale e imparando dai migliori. Speriamo faccia bene, ovviamente! Ci sono tanti talentini ungheresi, ma crediamo molto che Bence e Zengő Motorsport possano raggiungere grandi traguardi insieme negli anni a venire. Ci piacerebbe dargli modo di provare molto e i nostri ingegneri stanno preparando tutto il materiale di dati raccolti lo scorso anno per instradare Bence nel miglior modo".

Boldisz ha già anche avuto modo di provare realmente la Cupra TCR che condurrà nel WTCR in un test all'Hungaroring, che dopo i primi riscontri pare essere andato molto bene.

"Abbiamo fatto una giornata intera con 8 sessioni da 30 minuti in condizioni di gara e i risultati sembrano promettenti - continua Zengő - Il suo tempo è stato uno dei più veloci con questa macchina e si sta allenando anche nei campionati virtuali supportato dai nostri ingegneri. Non vogliamo fare paragoni con nessuno, ma in lui abbiamo visto ambizione, umiltà, serietà e passione, che è quello che cercavamo. Per il secondo pilota, posso dire che siamo molto vicini a firmare con un pilota di esperienza il cui nome sorprenderà i fan ungheresi. Credo che con lui, Bence e Zengő Motorsport possano raggiungere grandi traguardi nel WTCR".