Sepang, Compensazioni: Honda più leggere di Lynk & Co e Hyundai

Il testa a testa finale tra Norbert Michelisz, Esteban Guerrieri, Yvan Muller e Thed Björk per il titolo di Campione 2019 del FIA WTCR avrà il suo culmine la prossima settimana in Malesia, dove con le rispettive Hyundai, Honda e Lynk & Co daranno la caccia al Mondiale.

Tutto ciò passerà anche dal Compensation Weight, che per Sepang vedrà le 03 TCR della Cyan Racing essere fra le vetture più pesanti del trio che è in lotta per il campionato. Le auto del marchio cinese dovranno caricare a bordo 60kg di zavorra, ossia 10kg in più rispetto alle i30 N della BRC; da questo punto di vista non ci saranno cambiamenti dall'ultimo round disputatosi a Macao, per cui Michelisz avrà un vantaggio sul duo Muller-Björk.

Fra i pretendenti alla corona iridata, chi ne trae vantaggio in questo aspetto è sicuramente Guerrieri, la cui Civic Type R beneficerà di una riduzione di peso, caricando a bordo 40kg, che è la stessa zavorra imposta alle Volkswagen Golf GTI.

Calano anche le Cupra passando a 10kg, medesimo peso riservato alle Audi RS 3 LMS, le quali però non hanno avuto alcun cambiamento in base al calcolo dei tempi medi ottenuti sul giro nei precedenti eventi.

Stesso discorso vale anche per le Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, con Kevin Ceccon e Ma Qing Hua che dovranno viaggiare con 30kg in più.

Tenendo anche conto delle variazioni legate al Balance Of Performance, le Lynk & Co saranno quelle più pesanti sul tracciato di Kuala Lumpur, essendo sui 1365kg, mentre le Hyundai si ritrovano a 1335kg; entrambe dovranno anche ridurre la potenza del motore al 97,5%.

Tutte le altre auto TCR potranno sfruttare il 100% dei rispettivi propulsori, con Honda a quota 1325kg, Volkswagen sui 1265kg, Cupra a 1235kg, Audi a 1245kg e le Alfa Romeo sui 1255kg.