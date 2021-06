WTCR: primo successo per Tassi con la Honda-JAS in Gara 2

Attila Tassi ottiene il suo primo successo nel FIA WTCR imponendosi in Gara 2 all'Estoril fra le mille emozioni e colpi di scena.

Il ragazzino della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport non ha sbagliato nulla, resistendo al grande pressing portatogli dalle Hyundai Elantra N di Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) fino alla bandiera a scacchi.

L'ungherese salva anche la faccia alla Honda, in quella che poteva essere una giornata nerissima per le Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport.

Al via, infatti, il primo brivido l'ha riservato il poleman Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), che ha stallato venendo miracolosamente evitato da tutti e sfilato crollando nelle retrovie.

Al suo fianco, Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) non ha invece avuto alcun problema ad involarsi verso la prima curva da leader della corsa, ma quando ormai tutto sembrava indirizzato verso un successo per l'idolo locale, ecco la doccia fredda.

Monteiro, che in quel momento era ampiamente davanti al gruppetto formato da Tassi, Vernay, Michelisz e Tarquini, ha visto aprirsi il cofano sul lato destra. Con la visuale parzialmente ostruita, il portoghese ha tentato di proseguire, ma mancando ancora 6 tornate la direzione gara non ha potuto evitare di sventolargli la bandiera nera con bollo arancione, costringendolo a rientrare ai box per fissare col nastro adesivo il tutto.

Tassi è passato quindi al comando e negli ultimi cinque giri ha resistito alla grande a Vernay, che poi si è accontentato della piazza d'onore utile a riportarlo in testa alla classifica piloti.

Michelisz completa il podio davanti a Tarquini, col "Cinghiale" risalito dalla 10a casella superando le Lynk & Co 03 di Santiago Urrutia (Cyan Performance), Yann Ehrlacher (Cyan Racing) e Thed Björk (Cyan Performance).

Urrutia ed Ehrlacher sono venuti ai ferri corti più volte, ma intelligentemente non hanno esagerato con le scaramucce.

Guerrieri, una volta riavviata la sua Honda, ha dato spettacolo con una rimonta furibonda da centro gruppo recuperando fino all'ottavo posto, senza tirarsi indietro nel piazzare sportellate nei vari duelli, specialmente in quello che gli ha permesso di scavalcare la Lynk & Co di Yvan Muller e la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport condotta da Rob Huff, il quale completa la Top10.

Altro giro con qualche punticino raccolto per le Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing: Frédéric Vervisch e Nathanaël Berthon, chiudono all'11° e 12° posto, Gilles Magnus è 14°. Il loro collega Tom Coronel va fuori al primo giro dopo una ruvida ruotata ricevuta dalla Cupra di Mikel Azcona (Zengő Motorsport), punito con un Drive Through e poi costretto al ritiro, segnalando che nel frangente è dovuta intervenire la Safety Car.

A punti vanno anche Néstor Girolami con l'altra Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, partito ultimo per sistemare i danni riportati nell'incidente al via di Gara 1 e terminato 13°, e la Cupra di Jordi Gené (Zengő Motorsport Academy) con il 15° posto.

Niente da fare per le Hyundai Elantra N private di Andreas e Jessica Bäckman (Target Competition), rimaste fuori dalla Top15.

Altra uscita sfortunata per Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), che seppur combattivo si è visto obbligato a parcheggiare la propria Hyundai danneggiata nelle battaglie.

Fuori pure Bence Boldizs con l'altra Cupra della Zengő Motorsport Academy.