WTCR: Petr Fulin wildcard con la Cupra allo Slovakia Ring

Petr Fulín sarà wildcard per le gare del FIA WTCR allo Slovakia Ring in programma il weekend del 10-11 ottobre.

Il ceco torna in azione nella massima serie turismo, dopo l'uscita del 2018 sempre sulla pista di Bratislava, con una nuovissima Cupra Leon Competición gestita dal Vexta Domy Team.

"Sono tante le ragioni che mi hanno portato a prendere questa decisione - ha spiegato Fulín in una conferenza stampa andata in scena giovedì - Prima di tutto la FIA ha aperto le iscrizioni alle wildcard e quindi eccomi qui".

"Erano due anni che non correvo in questa serie e dunque ho colto l'occasione per mettermi in mostra con la mia nuova macchina, sfruttando le gomme Goodyear che sono molto durature a quanto pare".

"Gli altri piloti hanno già corso un paio di weekend, quindi hanno già accumulato dati con le nuove gomme, mentre certi team sono supportati direttamente dalle Case e i relativi piloti girano ogni settimana. Noi abbiamo informazioni sugli pneumatici, ma siamo un team privato. Ho fatto un centinaio di km e avrò anche della zavorra essendo debuttante, quindi non sarà semplice".