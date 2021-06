WTCR: Monteiro vince Gara 1 al Nurburgring beffando Muller

Tiago Monteiro ha centrato una grandissima vittoria in una spettacolare Gara 1 del FIA WTCR al Nürburgring Nordschleife.

Il portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport non ha sbagliato nulla lungo i 25,378km dell'Inferno Verde, attendendo con pazienza il suo momento e beffando proprio negli ultimi metri Yvan Muller.

Il francese era partito benissimo dalla Pole Position della Top10 invertita, tenendosi alle spalle la Lynk & Co 03 del suo compagno di squadra Yann Ehrlacher, incalzato alla prima curva dall'ottimo Gabriele Tarquini, con Santiago Urrutia e Monteiro ad inseguire tirandosi dietro le Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

Muller non è riuscito a staccare i rivali, mentre Ehrlacher ha avuto parecchi grattacapi con Tarquini alle spalle. La nuovissima Hyundai Elantra N del veterano di BRC era nettamente più veloce dei due francesi, specialmente nella terza e quarta parte della pista.

Al secondo giro, con una grandissima mossa alla "Kesselchen", Tarquini ha sfilato Ehrlacher (poco prima toccato nel posteriore, ma bravissimo a controllare il suo mezzo in controsterzo) poi si è fatto sotto sul lunghissimo rettilineo "Döttinger Höhe" a Muller, che lo ha dovuto lasciare passare.

Il "Cinghiale" ha però sbagliato alla successiva "Tiergarten", dunque sul rettilineo principale è stato risuperato da Muller e attaccato all'esterno da Ehrlacher, con Urrutia pronto ad approfittarne all'interno buttandosi alla prima staccata.

Qui Tarquini ha cercato di resistere all'uruguagio della Cyan Performance, ma è andato lungo di nuovo a ruote fumanti facendo finire larghissimo anche Ehrlacher, con Monteiro, Urrutia, Guerrieri e il suo compagno di squadra Norbert Michelisz a metterseli alle spalle.

L'ultimo giro è stata una sofferenza per Muller, che ha visto Monteiro avvicinarsi sempre più fino a quando il portoghese non ha sfruttato a pieno la velocità della Honda costruita dalla JAS Motorsport sul "Döttinger Höhe" per affiancare e scavalcare l'alsaziano, andando a prendersi una emozionante vittoria che gli mancava da Vila Real 2019.

Muller mastica amaro, ma ottiene quello che era un risultato alla sua portata visti i valori in campo, con Urrutia a conquistare l'ultimo gradino del podio davanti a Guerrieri e alle Hyundai di Michelisz e Tarquini.

Ehrlacher alla fine chiude ottavo, passato pure dall'Audi RS 3 LMS di Tom Coronel (Comtoyou-DHL), con Top10 completata da Girolami e dalla Hyundai di Jean-Karl Vernay (Team Engstler).

A punti vanno anche Nathanaël Berthon con la seconda Audi della Comtoyou-DHL, Attila Tassi sull'altra Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), Luca Engstler (Hyundai Team Engstler) e Gilles Magnus (Audi Comtoyou-RACB), facendo restare a mani vuote Frédéric Vervisch con l'ultima Audi-Comtoyou.

Gara da dimenticare per le Cupra Leon Competición griffate Zengő Motorsport: Mikel Azcona è solo 17° dopo essere stato toccato in avvio da Engstler riportando danni sul posteriore, Jordi Gené e Bence Boldizs concludono alle spalle dello spagnolo, mentre Rob Huff si è ritirato al secondo giro dopo aver lottato ruota a ruota per la zona punti con Björk.

Fanalini di coda Andreas e Jessica Bäckman sulle Hyundai della Target Competition.